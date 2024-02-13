%31 نمو إيرادات «بيورهيلث» في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

حققت «بيورهيلث» إيرادات بلغت 16.4 مليار درهم للسنة المالية 2023، بنمو بلغت نسبته 31%، مقارنة ب 12.5 مليار درهم في العام السابق. وقالت المجموعجة في بيان أمس، «يعود النمو في الإيرادات إلى الأداء الممتاز من قبل قطاع «الاستشفاء» للمجموعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأثر العام لعمليات الاستحواذ التي تمت، خلال الربع الأخير من عام 2022 ومنتصف عام 2023».

ومع استمرار النمو المتزايد، سجلت المجموعة أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.4 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2023، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% تقريباً، مدفوعة بتخفيض التكلفة، وتحقيق أوجه التآزر عبر منظومة المجموعة، واستقر صافي دخل المجموعة عند 965 مليون درهم إماراتي في السنة المالية 2023.

وقال حمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة «بيور هيلث»: «إن الأداء المميز للمجموعة، إلى جانب سلسلة صفقات الاستحواذ المبرمة حتى الآن، يضع «بيورهيلث» بين مجموعات الرعاية الصحية الرائدة في العالم، ما يساهم برفع كفاءة الخدمات الصحية في عدة دول، وفي الوقت نفسه، تواصل فيه المجموعة دورها الريادي في تنفيذ الأهداف التطويرية للقطاع في دولة الإمارات. ونشيد بهذا النجاح المستمر إلى موظفينا، وسعيهم الدؤوب للمساهمة في خططنا التوسعية وتعزيز نمو محفظتنا في الإمارات وعلى الصعيد الدولي، ونؤكد التزامنا بالحفاظ على هذا الأداء الراسخ، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تحقيق المزيد من التقدم في السنوات المقبلة».

وتعليقاً على النتائج، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «جاءت السنوات القليلة الماضية بتغييرات غير مسبوقة، حيث أدى الوباء إلى خلق تحديات صعبت من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسلاسة على مستوى العالم. إلا أن«بيور هيلث» لعبت دوراً مهماً في مكافحة الوباء في جميع أنحاء الإمارات، وفي ظل هذه التحديات، نجحت«بيور هيلث» في تحويلها إلى فرصة لتمكين الأفراد من العيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة أينما كانوا».