الأربعاء 14 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشر نيكاي يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

مؤشر نيكاي يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً
14 فبراير 2024 02:26

طوكيو (رويترز) 

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى له منذ 34 عاماً، أمس، مع استئناف التداول بعد عطلة أسبوعية طويلة في ظل دعم الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا وأرباح الشركات القوية لمؤشر الأسهم القياسي.
وارتفع المؤشر نيكي 2.89 بالمئة إلى 37963.97 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 1990 بعدما تجاوز لفترة وجيزة عتبة 38000 نقطة.
وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.12 بالمئة.
وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون عملاق صناعة الرقائق 13.33 بالمئة، ما جعلها الأفضل أداء. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 6.27 بالمئة مدعوماً بصعود أسهم شركة تطوير أشباه الموصلات إيه.آر.إم. هولدنجز التي تمتلك سوفت بنك حصة 90 بالمئة فيها. وتلقت الأسهم اليابانية دفعة من الأداء القوي في وول ستريت وضعف الين، ما عزز قيمة الإيرادات الخارجية للمصدرين. وجرى تداول الين عند نحو 149.47 للدولار خلال الجلسة.
ومن أصل 225 شركة مدرجة على المؤشر، ارتفعت أسهم 196 شركة وتراجعت أسهم 26 شركة.

مؤشر نيكي الياباني
آخر الأخبار
متطوعو «الهلال الأحمر» الإماراتي يوزعون المساعدات الإنسانية على أهالي قطاع غزة (وام)
الأخبار العالمية
133 ألفاً في غزة يستفيدون من المساعدات الإماراتية الغذائية والإغاثية
اليوم 02:31
طائرة المساعدات الإماراتية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات ترسل طائرة تحمل 55 طناً من المساعدات للمتضررين في أوكرانيا
اليوم 02:31
فلسطينيون يتأهبون للنزوح مرة أخرى في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تأمل في نجاح المحادثات لتحقيق هدنة بقطاع غزة
اليوم 02:31
لبنانيون يرفعون الأعلام وسط بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الحكومة اللبنانية»: الأوضاع الحالية تتطلب «حلولاً استثنائية»
اليوم 02:31
جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض (رويترز)
الأخبار العالمية
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
اليوم 02:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©