مؤشر نيكاي يسجل أعلى مستوياته في 34 عاماً

طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى له منذ 34 عاماً، أمس، مع استئناف التداول بعد عطلة أسبوعية طويلة في ظل دعم الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا وأرباح الشركات القوية لمؤشر الأسهم القياسي.

وارتفع المؤشر نيكي 2.89 بالمئة إلى 37963.97 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ يناير 1990 بعدما تجاوز لفترة وجيزة عتبة 38000 نقطة.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.12 بالمئة.

وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون عملاق صناعة الرقائق 13.33 بالمئة، ما جعلها الأفضل أداء. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك 6.27 بالمئة مدعوماً بصعود أسهم شركة تطوير أشباه الموصلات إيه.آر.إم. هولدنجز التي تمتلك سوفت بنك حصة 90 بالمئة فيها. وتلقت الأسهم اليابانية دفعة من الأداء القوي في وول ستريت وضعف الين، ما عزز قيمة الإيرادات الخارجية للمصدرين. وجرى تداول الين عند نحو 149.47 للدولار خلال الجلسة.

ومن أصل 225 شركة مدرجة على المؤشر، ارتفعت أسهم 196 شركة وتراجعت أسهم 26 شركة.