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اقتصاد

النفط يرتفع بفعل مخاوف تعطل الإمدادت

النفط يرتفع بفعل مخاوف تعطل الإمدادت
14 فبراير 2024 02:26

لندن (رويترز) 

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ارتفعت أسعار النفط أمس، وسط مخاوف من أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط لتعطيل الإمدادات، لكن الغموض الذي يكتنف وتيرة التخفيضات التي قد تعلنها بنوك مركزية لأسعار الفائدة، وتأثير ذلك على الطلب على الوقود حد من المكاسب.
وبحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً إلى 82.30 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً إلى 77.23 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط مستقرة تقريباً في تعاملات الاثنين، بعد أن صعدت ستة بالمئة الأسبوع الماضي.
 وقال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك: إن مسحه لتوقعات المستهلكين لشهر يناير أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمسة أعوام من الآن لم تتغير، مع بقاء كليهما فوق المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» البالغ اثنين بالمئة. وإذا أدت المخاوف إزاء التضخم لتأخير تخفيضات المركزي الأميركي لأسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص الطلب على النفط عن طريق إبطاء النمو الاقتصادي.
وستقرر مجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية.

النفط
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