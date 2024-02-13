«أدنوك للتوزيع» تستهدف إضافة 20 محطة جديدة في 2024

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، مواصلة توسعة شبكة أعمال الشركة محلياً ودولياً خلال العام 2024، موضحاً أن «أدنوك للتوزيع» تستهدف إضافة 15 إلى 20 محطة جديدة خلال 2024، مع التركيز على النوعية وجودة الخدمات المقدمة، بحيث تكون المحطات ذات عائد تجاري متميز، وفي مواقع استراتيجية.

وقال اللمكي لـ «الاتحاد»: إن الشركة تجاوزت خلال عام 2023 الهدف المتمثل في إضافة 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة، بافتتاح 41 محطة خدمة في كل الإمارات والسعودية ومصر، ليصل إجمالي عدد محطات أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية عام 2023، منها 529 محطة بالإمارات، و68 بالسعودية، بالإضافة إلى 243 محطة في مصر.

وأضاف، أنه خلال عام 2023، تم افتتاح أولى 9 محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في مواقع استراتيجية في القاهرة. وتابع: بالإضافة إلى الاستحواذ الناجح على حصة 50% من أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، الذي اكتمل في فبراير 2023، تعمل الشركة على تقييم فرص النمو غير العضوي في الأسواق الدولية، مع التركيز على التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو.

وأكد أن الاهتمام بنمو الأعمال أولوية أساسية لـ«أدنوك للتوزيع»، وهناك بحث متواصل للنمو محلياً وخارجياً، مشيراً إلى نمو أعمال الشركة في مصر، سواء فيما يتعلق بمبيعات الوقود، وأيضاً زيوت «أدنوك»، فضلاً عن توريد وقود الطيران، لافتاً إلى توسّع شبكة صادرات زيوت «أدنوك فويجر» بإضافة موزعين جدد، ليصل عدد الأسواق التي يتم التصدير لها حالياً إلى 37 دولة حول العالم.

كميات الوقود

وذكر اللمكي أن الشركة شهدت ارتفاعاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال عام 2023، بنسبة 11.8%، مقارنة بعام 2022، وذلك بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع زيادة بنسبة 9.6% في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة 16.2% في مبيعات الوقود التجاري. وأشار إلى نمو معاملات غير الوقود بنسبة 12.9% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وذلك نتيجة نمو مبيعات متاجر واحة أدنوك، فضلاً عن عمليات غسيل السيارات والمطاعم وزيوت التشحيم وغيرها.

ولفت إلى توفير التكنولوجيا من خلال أجهزة الدفع الذكية، فضلاً عن طرح خدمة «فل آند غو» في محطات الخدمة.

وأضاف أن الشركة وحدت معايير الدفع من خلال أجهزة الدفع، مما ساهم لحد كبير في خفض النفقات، وواصلت تحديث تطبيق «أدنوك» للهواتف المحمولة، حيث ساهم كل ذلك في تحقيق الشركة أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة في أربع سنوات بلغ 24.7%، وهي نسبة العملاء الذين يقومون بعمليات شراء في متاجر «أدنوك» للتجزئة أثناء التزود بالوقود.

عام الاستدامة

أكد بدر اللمكي أهمية الإعلان مؤخراً عن تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024، مشيراً إلى حرص «أدنوك للتوزيع» على مواصلة دورها الرائد في دعم نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات.

وأوضح أن «أدنوك للتوزيع»، كشفت خلال العام الماضي عن مبادرات ومشاريع متنوعة في إطار التزامها بخفض كثافة الانبعاثات، وذلك عقب تعهدها في يناير 2023 بخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وأوضح اللمكي أنه في عام 2023، بدأت «أدنوك للتوزيع» في تشغيل أول محطة شحن فائقة السرعة للتزويد بوقود الهيدروجين الأخضر في المنطقة، افتتحتها مجموعة أدنوك، لاختبار أسطول من المركبات عديمة الانبعاثات تعمل بالهيدروجين، كما حققت إنجازاً ملحوظاً في التحول باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 100% في تشغيل أسطولها من الشاحنات الثقيلة في الدولة، كما بدأت الشركة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية في جميع محطات خدمة «أدنوك» في دبي، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من خطة الشركة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية تدريجياً في محطاتها في الدولة.

وذكر اللمكي أن «أدنوك للتوزيع» استطاعت في يناير 2023 أن تصبح أول شركة تعمل في مجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في الإمارات تنجح في الاستفادة من التمويل المستدام، وذلك من خلال تحويل قرض قائم طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) إلى قرض مرتبط بأهداف الاستدامة، وذلك بالشراكة مع بنك «أبوظبي الأول»، موضحاً أن نهج الشركة في خفض الانبعاثات متواصل خلال العام الحالي، حيث باشرت الشركة مؤخراً في إشراك العملاء في زراعة أشجار القرم عبر تطبيق «أدنوك».

نمو الأرباح

أكد بدر اللمكي أن تحقيق نمو في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار (3.68 مليار درهم)، يعكس تطور ونمو أداء الشركة، مشيراً إلى تحقيق هدف الشركة للسنوات للخمس الذي أعلنت عنه سابقاً، خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019. وأوضح أن الشركة حققت سيولة قوية خلال عام 2023، حيث بلغت التدفقات النقدية قوية نحو 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم)، ما يوفر فرصاً لتنفيذ العمليات التشغيلية. وذكر اللمكي أن العام 2023 شهد إطلاق الشركة للعديد من مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليص المصاريف في جميع قطاعات الشركة، ما ساهم في خفض النفقات التشغيلية على أساس مماثل بقيمة 28 مليون دولار (103 ملايين درهم)، بما يفوق المستهدف بخفض النفقات بقيمة 25 مليون دولار، فضلاً عن التوسع في استخدام التكنولوجيا.

وذكر أنه وبناء على سياسية الشركة لتوزيعات الأرباح أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (1.285 مليار درهم)، بواقع 10.285 فلس للسهم، عن النصف الثاني من عام 2023 والتي ستعرض على مساهمي الشركة للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

مكافآت أدنوك

ذكر اللمكي أن برنامج «مكافآت أدنوك» شهد نمواً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 1.9 مليون عضو، أي بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي، حيث تمت إضافة نظام الفئات الذي يضم ثلاث فئات للعضوية: الفضية، والذهبية، والبلاتينية، ما يعزز من نوعية الخدمات التي يوفرها البرنامج.