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اقتصاد

الدولار يبلغ ذروة 3 أشهر

أوراق من الدولار الأميركي
14 فبراير 2024 09:32

بلغ الدولار ذروة ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة في مارس.
وبعد صدور بيانات التضخم الأميركية، تجاوز الدولار مستوى 150 يناً للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وصعدت العملة الأميركية إلى مستوى 150.88 ين، وهي ذروة ثلاثة أشهر، وارتفعت في أحدث تداول 0.9 بالمئة إلى 150.75 ين، وفي سبيلها لتحقيق أكبر مكسب يومي في نحو 10 أيام.
ويتعرض الين، الذي انخفض بالفعل بأكثر من ستة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، لضغوط مستمرة مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن حجم ووتيرة دورة التيسير النقدي المنتظر أن يشرع فيها المركزي الأميركي.
وصعد مؤشر الدولار بعد صدور بيانات التضخم ليلامس أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 104.95، وارتفع في أحدث تعاملات 0.7 بالمئة إلى 104.89 دولار، وفي سبيله لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ الثاني من فبراير الجاري.


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المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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