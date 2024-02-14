«الاتحاد للشحن» تطلق خدمة «سيكيورتيك» لنقل الأجهزة الإلكترونية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، عن إطلاق "سيكيورتيك"، الخدمة الآمنة لنقل الإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة العاملة ببطاريات الليثيوم.

ويأتي إطلاق تاسع الخدمات في محفظة منتجات الشركة استجابةً للطلب المُتنامي من عملاء الشركة وشركائها على خدمة تتيح نقل الأجهزة الإلكترونية عالية القيمة بتكاليف معقولة وبالحد الأدنى من المخاطر.وتقدم الاتحاد للشحن ميزات أمان متقدمة لضمان النقل الآمن للأجهزة الإلكترونية، حيث تخضع الأجهزة المنقولة بواسطة خدمة "سيكيورتيك" لمراقبة دقيقة منذ بداية الإرسال وحتى وصولها إلى الوجهة النهائية، بما يشمل مراحل تجميع وتفكيك منصات الشحن، وذلك بفضل أنظمة المراقبة بواسطة الكاميرات وعناصر الأمن المنتشرين في المواقع المختلفة، مما يضمن حصر الوصول للأجهزة بالأفراد المصرح لهم.

وتضمن خدمة سيكيورتيك نقل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بصورة آمنة للغاية. وتُعد بطاريات الليثيوم مصدر الطاقة المفضل لمجموعة متنوعة من أجهزة الإلكترونيات الاستهلاكية. وعلى الرغم من استخدامها على نطاق واسع، يُمكن لبطاريات الليثيوم أن تشكل خطراً على السلامة في حال لم تمتثل عملية نقلها للوائح النقل المحددة، وذلك بسبب قابليتها للاشتعال أو الانفجار أو الانفلات الحراري.

وحصلت الاتحاد للشحن مؤخراً على شهادة مركز تميّز المدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال نقل بطاريات الليثيوم، مما يؤكد التزام الشركة بمبادئ السلامة ويعكس كفاءة أنظمة إدارة السلامة التي تتبناها والمعدات المخصصة التي تستخدمها في هذا المجال.كما تؤكد هذه الشهادة المرموقة الكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الاتحاد للشحن، حيث توفر الشركة برامج تدريب شاملة لضمان المناولة الآمنة لبطاريات الليثيوم، كما تقوم بمراجعة دقيقة لجميع الوثائق والملصقات وآليات التغليف خلال عمليات التحقق من قبول المنتجات للشحن باستخدام قائمة تحقق مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: "أطلقت الاتحاد للشحن منتج سيكيورتيك استجابةً للطلب المتنامي من عملاء الشركة وشركائها على منتج مخصص لتوفير مستويات أعلى من الأمن في نقل الأجهزة الإلكترونية. وتمتلك الشركة خبرة كبيرة في مناولة المنتجات المتخصصة، إلا أن عمليات نقل بطاريات الليثيوم تفرض تحدياتها الخاصة. كما تتمتع الاتحاد للشحن بجميع الإمكانات اللازمة لمواجهة هذه التحديات بفضل خبرتها الواسعة في نقل مختلف أنواع البضائع، بما فيها السلع الهشة والخطرة وعالية القيمة والحساسة للوقت والحرارة".

وتشهد الاتحاد للشحن زيادة في مستويات الطلب على سعة الشحن الجوي المخصصة لشحن الإلكترونيات الاستهلاكية، مع تسجيل زيادة كبيرة في شحنات الهواتف المحمولة من الهند.

وأضاف الهدار: "تشير أحدث بيانات السوق إلى أن قيمة الأجهزة الإلكترونية الي تصدرها الهند تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وتشكل الهواتف المحمولة نسبة 52% من هذه الصادرات. كما تُعد الصين وفيتنام من أكبر مصدّري الأجهزة الإلكترونية. ويتيح إطلاق خدمة سيكيورتيك، بالتوازي مع طرح مجموعة من المسارات الجديدة وزيادة وتيرة الرحلات، للاتحاد للشحن تلبية الطلب المتنامي على سعة الشحن المخصصة لنقل الأجهزة الإلكترونية، ويسهم في تعزيز مستويات الثقة لدى عملاء الاتحاد للشحن فيما يتعلق بتسليم بضائعهم الخاصة في الوقت المحدد وبأفضل حالة".