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اقتصاد

165 مليون درهم إيرادات «شعاع كابيتال» في 2023

«شعاع كابيتال» تستحوذ على «أليانز للخدمات البحرية واللوجستية»
14 فبراير 2024 14:08


دبي (الاتحاد)
بلغت الإيرادات السنوية لـ"شعاع كابيتال" 165 مليون درهم، مع نهاية 2023، بزيادة سنوية قدرها 34% على أساس مبدئي، فيما بلغ صافي الدخل التشغيلي المعدل 24 مليون درهم، بزيادة سنوية بنسبة 128%، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 11%، في مؤشر على قوة ومرونة العمليات الأساسية لشركة شعاع.
وواصل صافي الربحية خلال الربع الرابع من العام تأثره بخسائر الإضمحلال غير النقدية الكبيرة للأصول القديمة والتي بلغت 128 مليون درهم، بالإضافة إلى مدفوعات غير متكررة بلغت 124 مليون درهم تضمنت التزامات ضريبية مؤجلة مرتبطة بتنفيذ قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، الأمر الذي أدى إلى تسجيل صافي خسارة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغت نحو 296 مليون درهم، وصافي خسارة سنوية بلغت نحو 866 مليون درهم وذلك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
وعزى وفيق بن منصور، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة شعاع كابيتال الأداء الضعيف الأخير المخيب لآمال المساهمين إلى التحديات والقضايا القديمة، وأكد ثقته التامة بالأسس الراسخة التي تتمتع بها أعمال الشركة وقدرتها على تحفيز قيمة كبيرة في المستقبل، قائلاً" نعمل حالياً على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهامة التي تهدف لإعادة تركيز شعاع حول احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة، وسنقوم بالإعلان بشكل منتظم عن مسيرة تقدم الأعمال في الوقت الذي نتطلع فيه لإعادة هيكلة الميزانية العمومية، وتطوير نموذج أعمال قوي، فضلاً عن الارتقاء بثقافة أعمال الشركة".

شعاع كابيتال
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