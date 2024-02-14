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اقتصاد

2.41 مليار دولار إيرادات «فيرتيغلوب» خلال 2023

جانب من مصنع «فيرتيغلوب»
14 فبراير 2024 14:12

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي جلوبال"، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 646 مليون دولار، وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 289 مليون دولار، ووصل صافي الربح المعدّل إلى 103 ملايين دولار . 
وبلغت إيرادات شركة فيرتيغلوب 2.41 مليار دولار للعام 2023، وسجلت أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة تتخطى المليار دولار على التوالي. كما بلغ صافي الربح المعدل 363 مليون دولار.
وقد حققت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2023 نمواً بنسبة 23% في الإيرادات، وزيادة بنسبة 45% على أساس ربع سنوي في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويعكس هذا النمو مستوى الطلب القوي وزيادة أحجام المبيعات وزيادة أسعار الأمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والاضطرابات في العرض، فيما ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 151% مقارنة بالربع الثالث.
و قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب : " متحمسون للفصل التالي في مسيرة فيرتيغلوب، خاصةً في ضوء استحواذ "أدنوك" على حصة شركة "أو سي أي" البالغة 50% مقابل 3.62 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة، التي بموجبها ستصبح أدنوك المساهم المالك لحصة الأغلبية في فيرتيغلوب بملكية إجمالية تبلغ 86.2%، خلال العام 2024، بعد استكمال جميع الشروط القانونية واللوائح التنظيمية اللازمة، بما في ذلك الموافقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار". 
وأضاف :" هذه الصفقة تدعم خططنا المستقبلية للنمو وتجعلنا عنصراً رئيسياً في خارطة طريق "أدنوك" الطموحة وستُمكن فيرتيغلوب من الاستفادة بشكل أكبر من موارد أدنوك وخبراتها وعلاقاتها لتحقيق فرص نمو جديدة، خاصة في الأسواق الناشئة للأمونيا النظيفة والهيدروجين الأزرق. وستكون أولوياتنا هي مواصلة استكشاف إمكانيات جديدة في منتجاتنا الرئيسية من اليوريا والأمونيا، وتسريع التحول نحو فرص جديدة على صعيد الأسواق والمنتجات، مع زيادة التركيز على الأمونيا المستدامة، وخلق القيمة للمساهمين".
وأشار إلى أن مجلس إدارة شركة فيرتيغلوب صادق على توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 9 فلوس/سهم، وسيتم تقديم مقترح توزيعات الأرباح إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم الذي سينعقد في أبريل 2024، مما يعني توزيع أرباح سنوية بقيمة 475 مليون دولار أمريكي، حيث تعتبر واحدة من أعلى معدلات عوائد الأرباح في القطاع والسوق بشكل عام.
وأضاف:" تتمثل استراتيجية فيرتيغلوب المستقبلية في مواصلة تحقيق توازن بين توزيع الأرباح والإنفاق الاستراتيجي على المشاريع ذات القيمة المضافة، مدعومة بالتدفقات النقدية الحرة القوية والميزانية العمومية، حيث بلغت 0.9 ضعف صافي الدين مقارنة /بالأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر الـ 12 ماضية حتى نهاية العام 2023. 
كما وضعت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرز آند بورز و فيتش مؤخراً، شركة فيرتيغلوب تحت المراقبة الائتمانية الإيجابية في انتظار الانتهاء من نقل الملكية إلى أدنوك، مما يعزز مكانتنا ويرفع تصنيف درجتنا الاستثمارية ويدعم نهجنا المتوازن نحو النمو".

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