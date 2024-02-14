34.6 مليون درهم صافي أرباح «العين الاهلية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة العين الأهلية للتأمين صافي أرباح بقيمة 34.6 مليون درهم إماراتي في العام 2023.

وسجلت شركة العين الأهلية للتأمين نمواً في الإيرادات وصل إلى 2.5 مليار درهم إماراتي في العام 2023، مقابل 2.4 مليار درهم في العام 2022.

وزادت حقوق المساهمين إلى 1.33 مليار درهم في العام 2023، مقابل 1.31 مليار درهم في العام 2022.

وارتفعت أقساط التأمين لدى الشركة إلى 1.4 مليار درهم إماراتي في العام 2023، مقابل 1.1 مليار درهم في العام 2022.

وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين:" رغم الظروف الراهنة، وما يسجله قطاع التأمين من تحديات مختلفة إقليمياً وعالمياً، فقد حققت شركة العين الأهلية للتأمين أداءاً إيجابياً، ونأمل أن نسجل خلال العام 2024 أداءاً أفضل خاصة مع توجه الشركة لعقد مزيد من شراكات التعاون مع مؤسسات وشركات محلية رائدة".

وبدوره، قال محمد مظهر حمادة المدير العام للشركة:" نحرص في شركة العين للتأمين على مواصلة مسيرة النمو خاصة مع ارتفاع الإيرادات وحقوق المساهمين، وتسجيل صافي أرباح جيدة في العام 2023، على أمل تحقيق مزيد من النمو في العام الجاري".

وأضاف :" نركز على تلبية متطلبات عملائنا، وتحقيق أفضل الأداء بما يمكن شركتنا من النمو وتوسع أعمالنا في السوق خلال العام الجاري".