"جايكو" أطلق العنان لقوة استثنائية.. اصنع قوة لا تُكسر

الجسد والروح يدعونك للإنطلاق على الطريق والقيادة على الطرق الخارجية والوعرة، وهذا يمثل أفضل طريقة لاختراق الذات واستكشاف المجهول. في عبور التلال والوديان، لا يشعر المرء فقط بالشغف الكبير للتغلب على الطبيعة ولكنه يستمتع أيضًا بالتحرر لتجاوز الذات. كحجر الأساس لعلامة جايكو التجارية، تم تصميم J7 لتكون رفيقك المثالي للخوض في مغامرات الطرق الوعرة.







قوة ممتازة، تخلق قوة استثنائية







السرعة والتحكم هما العنصران الأساسيان في تفسير أسلوب القيادة على الطرق الوعرة. كسيارة دفع رباعي حضرية ولدت من تراث صناعة السيارات، يوفر القلب الفولاذي لـ J7 دعمًا قويًا للمستخدمين للقيادة على الطرق الوعرة، حيث جهزت السيارة بمحرك مميز بسعة 1.6 لتر TGDI يولد قوة تبلغ 145 كيلو واط وعزم دوران 290 نيوتن.متر. ومع تسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ ووقت بدء من 0 إلى 30 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية فقط، تجعل هذه الأرقام سيارة J7 تنافس أفخم سيارات الماركات العالمة التي تمتلك محركات تيربو بسعة 2 لتر. وسواء للتجاوز السريع أو الخروج من عراقيل الطرق الوعرة، فإن J7 تتقدم دائمًا بخطوة واحدة.







ويتماشى ناقل الحركة 7DCT ثنائي كلاتش مع محرك الـ 1.6TGDI، والذي حاز على لقب "أفضل عشرة ناقلات حركة عالميًا"، بكفاءة نقل تصل إلى 98٪، بحيث يتجاوز المستوى المتوسط ​​لفئته. ومع وقت استجابة للنقل بين السرعات يقدر بـ 0.2 ثانية، تتمتع الـ J7 بسلاسة كاملة عند التغيير، مما يحقق التحكم السلس والمتكامل عبر جميع نطاقات السرعة.







ويتم التعامل بشكل مثالي ومتوازن بين استهلاك الوقود والقوة من خلال نظام J7 290T Excellent Power. كما تم تحسين التسارع والقدرات الخارجية ليزيد من كفائة استهلاك الوقود حسب الـ WLTC كسيارة دفع الرباعي، حيث تستهلك السيارة 7.48 لتر لكل 100 كم فقط، مما يجعلها سيارة تمتلك تناغم مثالي بين القوة وتوفير الوقود.









تحكم مثالي، اجتياز اختبار المووس (المناورة) بسرعة 80 كم/ساعة







بالتأكيد، كسيارة دفع رباعي حضرية تجسد فلسفة "أكثر من كلاسيكي، تتجاوز الحدود"، لا تقتصر جايكو J7 على الأداء القوي فحسب، بل تعمل على تحسين استجابة السيارة وسهولة القيادة بشكل شامل.

نظام تعليق J7، الذي تم ضبطه بدقة من قبل خبراء السيارات من ذوي المستوى العالمي، حقق سرعة اجتياز اختبار المووس (المناورة) على سرعة 80 كم/ساعة. تتجاوز هذه النتيجة بكثير نظيراتها من سيارات الدفع الرباعي وتنافس سيارات السباق الرياضية عالية الأداء من الدرجة الأولى.

لا تقتصر قدرات J7 المذهلة على القوة والتحكم، بل تتفوق أيضًا في مجال القيادة على الطرق الوعرة. بفضل عمق خوض يصل إلى 600 مم، وزاوية اقتراب تبلغ 21 درجة، وزاوية مغادرة تبلغ 29 درجة، تتعامل J7 بسلاسة مع المنحدرات الشديدة والتضاريس الوعرة دون خطر خدش الهيكل. كما يزود نظام ARDIS الذكي للدفع على جميع التضاريس ونظام IPB الذكي للفرملة بالأسلاك، وسبعة وضعيات قيادة للطرق الوعرة، سيارة J7 بالقدرة على التعامل ببراعة مع مجموعة متنوعة من ظروف الطرق المعقدة.







بروح شجاعة وقوية، تمكن قوة J7 الممتازة وتحكمها الفائق المستخدمين حول العالم من الانخراط بحماس في القيادة على الطرق الوعرة، وتوسيع آفاق الحياة باستمرار في عالم الطرق الوعرة اللامتناهي.







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