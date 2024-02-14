عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس «مصرف عجمان»

عجمان (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس إدارة المصرف، الذي عُقد أمس في مقر مصرف عجمان الرئيس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمصرف.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للسنة المالية 2023، والتي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً، حيث بلغ مجمل العائد التشغيلي 1.560 مليون درهم (بزيادة وصلت إلى 66%) مقارنةً بمجمل العائد التشغيلي لعام 2022 والذي بلغ 942 مليون درهم، وبلغ صافي العائد التشغيلي 857 مليون درهم، كما نما حجم أصول المصرف ووصلت قيمتها إلى 24.9 مليار درهم محققةً زيادةً قدرها 18.12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية.

كما اطلع سموه على جهود المصرف في المحافظة على مستويات سيولة واحتياطي رأس مال كافيين، ونمو حجم أصول التمويل الإسلامي بنسبة 8.29 بالمئة ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار درهم في نهاية السنة، ونمو حجم ودائع العملاء بنسبة 20.8 بالمئة في الفترة نفسها، وبلغت 19.7 مليار درهم.

وقال مصطفى الخلفاوي إن نتائجنا في السنة المالية السابقة منحتنا فرصةً لتقوية أساسنا وإعادة تشكيل استراتيجيتنا لمواجهة التحديات غير المتوقعة، وقرارنا بتخصيص مبالغ لتطوير محفظتنا وتكبد خسارة لمرة واحدة، يعكس منهجنا الاحترازي في إدارة المخاطر وتفانينا في المحافظة على قوة ميزانيتنا العمومية.

وأضاف الخلفاوي «يشدد هذا الخيار الاستراتيجي على مرونتنا وتركيزنا الدائم على تأمين مستقبل زاهر لمصرف عجمان وعملائنا ومساهمينا، بالإضافة إلى إصرارنا على أن نلعب دوراً محورياً في القطاع المصرفي ونسير بخطى ثابتة إلى مستقبل مشرق مدعّمين برؤيتنا الواضحة والتزامنا بمبادئنا وجاهزين للاستفادة من الفرص القادمة، وسيستمر التزامنا بالامتياز والابتكار في إرشادنا نحو مستقبل مبهر ومستدام».