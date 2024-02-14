الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس «مصرف عجمان»

عمار النعيمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان (من المصدر)
15 فبراير 2024 02:20

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة عجمان تبحث التعاون مع «الإمارات للتعليم المدرسي»
«غرفة عجمان» تبحث تعزيز مشاركاتها المحلية والدولية

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس إدارة المصرف، الذي عُقد أمس في مقر مصرف عجمان الرئيس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي للمصرف.
واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على نتائج المصرف للسنة المالية 2023، والتي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً، حيث بلغ مجمل العائد التشغيلي 1.560 مليون درهم (بزيادة وصلت إلى 66%) مقارنةً بمجمل العائد التشغيلي لعام 2022 والذي بلغ 942 مليون درهم، وبلغ صافي العائد التشغيلي 857 مليون درهم، كما نما حجم أصول المصرف ووصلت قيمتها إلى 24.9 مليار درهم محققةً زيادةً قدرها 18.12 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية.
كما اطلع سموه على جهود المصرف في المحافظة على مستويات سيولة واحتياطي رأس مال كافيين، ونمو حجم أصول التمويل الإسلامي بنسبة 8.29 بالمئة ووصلت قيمتها إلى 13.8 مليار درهم في نهاية السنة، ونمو حجم ودائع العملاء بنسبة 20.8 بالمئة في الفترة نفسها، وبلغت 19.7 مليار درهم.
وقال مصطفى الخلفاوي إن نتائجنا في السنة المالية السابقة منحتنا فرصةً لتقوية أساسنا وإعادة تشكيل استراتيجيتنا لمواجهة التحديات غير المتوقعة، وقرارنا بتخصيص مبالغ لتطوير محفظتنا وتكبد خسارة لمرة واحدة، يعكس منهجنا الاحترازي في إدارة المخاطر وتفانينا في المحافظة على قوة ميزانيتنا العمومية. 
وأضاف الخلفاوي «يشدد هذا الخيار الاستراتيجي على مرونتنا وتركيزنا الدائم على تأمين مستقبل زاهر لمصرف عجمان وعملائنا ومساهمينا، بالإضافة إلى إصرارنا على أن نلعب دوراً محورياً في القطاع المصرفي ونسير بخطى ثابتة إلى مستقبل مشرق مدعّمين برؤيتنا الواضحة والتزامنا بمبادئنا وجاهزين للاستفادة من الفرص القادمة، وسيستمر التزامنا بالامتياز والابتكار في إرشادنا نحو مستقبل مبهر ومستدام».

عمار النعيمي
عجمان
مصرف عجمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
اليوم 12:01
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©