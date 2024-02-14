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اقتصاد

«غرفة عجمان» تبحث تعزيز مشاركاتها المحلية والدولية

«غرفة عجمان» تبحث تعزيز مشاركاتها المحلية والدولية
15 فبراير 2024 02:20

عجمان (وام)

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بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد من غرفة التجارة الدولية - الإمارات، سبل التعاون المشترك في مجال المعارض والفعاليات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة وفرص مشاركة غرفة عجمان وأعضائها من منشآت القطاع الخاص في تلك الفعاليات.
واستعرض اللقاء أجندة الفعاليات المحلية والدولية المقترحة وفرص مشاركة غرفة عجمان وأعضائها من المنشآت، حيث استعرض وفد غرفة التجارة الدولية قائمة لمجموعة متنوعة من الفعاليات المتخصصة المحلية والدولية.
وأكد محمد الجناحي، حرص غرفة عجمان على تكثيف أجندة مشاركتها في الفعاليات المتخصصة دعماً لتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار، موضحاً أن الغرفة تستهدف من تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والدولي في مختلف الأحداث والفعاليات، الوقوف على متغيرات وواقع التوجهات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، والاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة والمبتكرة في المجالات كافة.

عجمان
غرفة عجمان
القطاع الخاص
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