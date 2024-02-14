«غرفة الشارقة» تستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، أمس، ندوة «تأثير الذكاء الاصطناعي على القيادة الاستراتيجية للأعمال في المستقبل»، وذلك ضمن فعاليات برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال، إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى تعزيز قدرة الكوادر البشرية في القطاع الحكومي والخاص على تحليل البيانات وتقديم الحلول المبتكرة وإعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل وتحقيق الميزة التنافسية للجهات الحكومية والخاصة.

وأشارت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة إلى حرص غرفة الشارقة في برامجها التدريبية كافة، وعبر مركز الشارقة للتدريب والتطوير على وضع أجندة بالأولويات التي تفرض أهميتها مثل استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي، سعياً للإسهام في نشر الوعي بأحدث أدوات التكنولوجيا واستكشاف الفرص التي توفرها، وتسهم في تطوير المهارات وتعزيز خبرات القيادات واستشراف مستقبل الأعمال.

وأكدت أن برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال يعتبر من أهم البرامج التي أطلقتها غرفة الشارقة؛ بهدف تطوير المهارات القادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأعمال، بما يعزز من قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على الاستجابة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل.