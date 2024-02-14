الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة الشارقة» تستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال

«غرفة الشارقة» تستعرض تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال
15 فبراير 2024 02:20

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتفاقيات تعاون بين مكتب «الذكاء الاصطناعي» والنمسا ومنغوليا وكولومبيا
استخدام الذكاء الاصطناعي يتضاعف 10 مرات خلال سنوات قليلة

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، أمس، ندوة «تأثير الذكاء الاصطناعي على القيادة الاستراتيجية للأعمال في المستقبل»، وذلك ضمن فعاليات برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال، إحدى مبادرات غرفة الشارقة الهادفة إلى تعزيز قدرة الكوادر البشرية في القطاع الحكومي والخاص على تحليل البيانات وتقديم الحلول المبتكرة وإعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل وتحقيق الميزة التنافسية للجهات الحكومية والخاصة.
وأشارت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة إلى حرص غرفة الشارقة في برامجها التدريبية كافة، وعبر مركز الشارقة للتدريب والتطوير على وضع أجندة بالأولويات التي تفرض أهميتها مثل استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي، سعياً للإسهام في نشر الوعي بأحدث أدوات التكنولوجيا واستكشاف الفرص التي توفرها، وتسهم في تطوير المهارات وتعزيز خبرات القيادات واستشراف مستقبل الأعمال.
وأكدت أن برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال يعتبر من أهم البرامج التي أطلقتها غرفة الشارقة؛ بهدف تطوير المهارات القادرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأعمال، بما يعزز من قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على الاستجابة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل.

الشارقة
غرفة الشارقة
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
اليوم 12:01
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©