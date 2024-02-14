دائرة الطاقة بأبوظبي تستعرض نتائج وتقارير أداء القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، الاجتماع الذي عقدته الدائرة، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين في شركات قطاع المياه والكهرباء بأبوظبي، وتم خلاله استعراض نتائج وتقارير الأداء التي تحققت على صعيد القطاع في الإمارة، خلال العام 2023، ومناقشة الخطط المستقبلية لعام 2024.

يأتي الاجتماع في إطار الزيارات المتبادلة والتعاون المستمر بين الدائرة وشركائها في أبوظبي بهدف التنسيق المشترك، ومناقشة الخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء والتميُّز، ومواجهة كافة التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة بأبوظبي، المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور سيف سعيد القبيسي المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، وعمر عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في مجموعة طاقة وسعيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع، وعبدالله علي الشرياني، الرئيس التنفيذي لشركة العين للتوزيع، وعثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وعفيف سيف اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو».

وأشاد معالي المهندس عويضة المرر بجهود جميع الشركات العاملة في القطاع لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الدائرة تسعى إلى توحيد الجهود والتعاون مع مختلف الشركاء الذين يقومون بدور أساسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في قطاع الطاقة، وترجمة رؤيتها من خلال العمل الجاد والتعاون المثمر لتحقيق الأداء المتميز، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل في إنجاز المبادرات والمشاريع المشتركة وتقديم الخدمات عالية الجودة التي ترتقي لمستوى الطموح.

وشدّد معاليه على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد المناخي، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج مؤشرات الأداء ونسب إنجاز المبادرات لقطاع الطاقة لعام 2023 ومناقشة الدروس المستفادة من خلال متابعة النتائج ومستوى التقدم في المبادرات بشكل دوري لضمان تذليل التحديات التي قد تطرأ، وإيجاد الحلول لها في الوقت المناسب، حيث أشاد معاليه بالنتائج الإيجابية المحققة، كما أكد أهمية تحقيق أداء المستهدفات الخاصة بالعام الجاري 2024.