«مطار دبي» يحتفظ بالصدارة عالمياً في السعة المقعدية خلال فبراير

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظ مطار دبي الدولي على مركزه الأول عالمياً للشهر الثاني على التوالي، في إجمالي حجم السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية والمحلية معاً بإجمالي 4.730 مليون مقعد على الرحلات المغادرة خلال فبراير 2024، مقارنة مع 4.1 مليون مقعد للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو نسبته 15%.

وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي واصل الاحتفاظ بالصدارة العالمية، بعد أن أزاح للمرة الأولى في شهر يناير الماضي مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي عن عرش الصدارة العالمية للمطارات العالمية الأكثر ازدحاماً في مجموع السعة المقعدية للرحلات الدولية والمحلية معاً، متجاوزاً مطار «هارتسفيلد أتلانتا» خلال شهر فبراير بأكثر من 245 ألف مقعد.

وبلغ مجموع السعة المقعدية لمطار دبي الدولي خلال شهري يناير وفبراير معاً أكثر من 9.73 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 8.78 مليون مقعد للفترة ذاتها من العام الماضي 2023، بنمو نسبته 10.8%.

وبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي، خلال فبراير الجاري بلغ أكثر من 4.730 مليون مقعد مجدول، ليأتي في المركز الأول عالمياً مرتفعاً 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات مقارنة مع مستويات 2019، في حين جاء مطار أتلانتا هارتسفيلد- جاكسون الدولي الذي سجل 4.484 مليون مقعد مجدول في المركز الثاني، وهو الامر الذي جاء بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده، ونشاط الحركة السياحية والتجاري والاقتصادية في دبي.

وبحسب التقرير الشهري حل مطار طوكيو الدولي «هانيدا» في المركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الإجمالية بـ 4.211 مليون مقعد، يليه مطار جوانزو الدولي بنحو 4.172 مليون مقعد مجدول، ثم مطار شانغهاي في المركز الخامس بـ 3.899 مليون مقعد، يليه مطار هيثرو في لندن في المركز السادس بـ 3.887 مليون مقعد ثم مطار دالاس فورت ورث بـ 3.777 مليون مقعد.

ويحتل مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في السعة على الرحلات الدولية منذ نحو 10 سنوات، لكنه بات يتصدر الآن،، وللشهر الثاني على التوالي المؤشر العام لحركة الرحلات (الدولية والمحلية)، علماً بأن حركة النقل الجوي في «دبي الدولي» تقتصر على السفر الدولي بالدرجة الأولى، ما يشير إلى النمو الهائل الذي يواصل المطار تسجيله كأكبر محور للنقل في العالم.