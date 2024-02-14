سعود بن صقر يشهد الحفل السنوي لبنك رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أمس، الحفل السنوي لبنك رأس الخيمة الوطني، الذي أقيم في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات، احتفاءً بالإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2023، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرؤساء التنفيذيين، والموظفين العاملين، في مختلف قطاعات وفروع البنك.

وثمَّن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال الحفل، قوة واستقرار القطاع المالي في رأس الخيمة، ودوره في تسريع النمو الاقتصادي، ما عزز من مكانة الإمارة المالية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم جهود التنمية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً سموه على نجاح الرؤية الاقتصادية الشاملة للإمارة، ونظرتها المستقبلية الهادفة لتحقيق أعلى معدلات النمو المستدام للأجيال القادمة.

كما هنأ سموه مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، والموظفين على الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العام الماضي بفضل الكفاءة والتميز والإخلاص في العمل بروح الفريق الواحد .. مؤكداً سموه أن الكادر البشري العنصر الأهم في معادلة التميز والنجاح، وتدعيمه ببيئة عمل مثالية ومحفزة للإبداع والابتكار تسهم في تنمية المهارات وتعزيز القدرات.

وجرى خلال الحفل، استعراض الإنجازات الاستثنائية التي حققها البنك، ومستهدفات السنة المالية الحالية من خلال الالتزام بأفضل الممارسات المالية العالمية، وتبني أحدث معايير التميز في تقديم الخدمات المصرفية، مدفوعاً بنمو قوي في جميع قطاعاته ليواصل أداءه القوي في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، وحلول رقمية متميزة في ظل نمو واستقرار الاقتصاد الوطني، ما رسخ من مكانة البنك الرائدة.