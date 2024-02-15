الذهب قرب أدنى مستوياته في شهرين

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم الخميس مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.





وبحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الأربعاء.

وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية.



وتراجع الذهب نحو 1.4 بالمئة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من ديسمبر.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.46 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.72 دولار. كما تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.35 دولار للأوقية.