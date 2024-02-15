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اقتصاد

تراجع النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية

تراجع النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية
15 فبراير 2024 08:58

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأميركية زادت بأكثر من المتوقع.
وبحلول الساعة 0135 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 81.26 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 76.28 دولار للبرميل.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الخام الأميركية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

المصدر: وكالات
المخزونات الأميركية
النفط
أسعار النفط
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