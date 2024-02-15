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اقتصاد

ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم

ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم
15 فبراير 2024 09:23

حقق الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 1.9% العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، لكن ألمانيا رغم ذلك تجاوزته لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.
وأظهرت بيانات حكومية، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة ب 4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقاً للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي.
وانخفض الين أكثر من 18% في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7% العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.

ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.

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وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفاً التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2%.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني توالياً في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8% في الفصل من يوليو حتى سبتمبر.

المصدر: وكالات
اليابان
ألمانيا
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