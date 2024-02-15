«أمريكانا» تسجل 2.4 مليار دولار إيرادات في 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمريكانا للمطاعم العالمية «بي إل سي» وشركاتها التابعة، عن نتائجها المالية لعام 2023 الماضي، مؤكدة أنها تمكنت من إظهار مرونة مالية وتشغيلية، وتعزيز مكانتها لتحقيق المزيد من النمو مستقبلاً.

وسجّلت الشركة إيرادات بلغت 2.41 مليار دولار، بنمو نسبته 1.5% على أساس سنوي، مع افتتاح ما إجماليه 300 مطعم جديد، وأظهرت الشركة أداءً مرناً رغم تأثير التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية والبالغ 106.0 مليون دولار. وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 550.8 مليون دولار، بنمو نسبته 2.8% على أساس سنوي مع هامش جيد للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22.8%.

وارتفع صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال السنة المالية 2023 بنسبة 0.1% مع تسجيل هامش صافي ربح قدره 10.8% مدفوعاً بالكفاءات التشغيلية والتحسينات التي شهدها الهامش الإجمالي للأرباح. وقد تم تحقيق هذه النتائج رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك البالغة 32.8 مليون دولار مقارنة بعام 2022، وذلك نتيجة افتتاح متاجر جديدة وتأثير انخفاض الإيرادات على أرباح الربع الرابع.

وخصّصت الشركة مبلغ 167.9 مليون دولار، أي ما يعادل 7.0% من الإيرادات، لإجمالي النفقات الرأسمالية، لدعم خططها لافتتاح 300 مطعم جديد. وأدّى هذا التوسع إلى رفع إجمالي عدد المطاعم إلى 2435 مطعماً بنهاية العام 2023.

وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح لعام 2023 بإجمالي 130 مليون دولار، (أي ما يعادل 0.0154 دولار للسهم الواحد)، وذلك تماشياً مع توجيهاته السابقة، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار (ما يعادل 0.0059 دولار للسهم).

وتخضع عملية توزيع الأرباح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.