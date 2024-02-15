«فلاي دبي» توسع عملياتها في أوروبا بأربع وجهات جديدة



دبي (الاتحاد)

أعلنت «فلاي دبي» إطلاق أربع رحلات منتظمة الى 4 وجهات جديدة في أوروبا، لترفع شبكة وجهاتها في القارة إلى 43 وجهة في 21 دولة.

وأصبحت «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تشغل رحلات مباشرة إلى مطار «بازل ميلوز فريبورغ» الأوروبي اعتباراً من 2 أغسطس 2024 إضافة إلى رحلاتها المباشرة إلى دول البلطيق وتشمل مطار ريجا الدولي في لاتفيا بدءًا من 11 أكتوبر، بالإضافة إلى مطار تالين في إستونيا، ومطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا، اعتبارًا من 12 أكتوبر 2024.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»: تنمو شبكتنا بشكل أكبر من أي وقت مضى مع إطلاق الوجهات الجديدة، وتغطي اليوم 126 وجهة، 60% منها كانت في السابق وجهات غير مخدومة ولم ترتبط بدبي أو الإمارات برحلات طيران مباشر، بينما ستمكن خدماتنا الجديدة إلى منطقة البلطيق وبازل المزيد من الأشخاص من السفر بسهولة عبر مركز الطيران في دبي، سواء كانوا يزورون دبي أو في رحلات مواصلة عبر شبكة فلاي دبي أو أبعد من ذلك عبر شراكتنا بالرمز مع طيران الإمارات.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي : مع إضافة بازل وريجا وتالين وفيلنيوس، فإننا نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين من أوروبا إلى دبي ومنها إلى نقاط أخرى على شبكتنا بما في ذلك ماليزيا وجزر المالديف ومومباسا وسريلانكا وتايلاند وزنجبار.

وستقوم «فلاي دبي» بتشغيل أحدث طائراتها التي تتميز بمقاعد يمكن تحويلها إلى أسرة مسطحة، على هذه الوجهات، وذلك من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي وستكون هذه الخدمات ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يوفر للمسافرين المزيد من الخيارات لرحلات المواصلة عبر مركز الطيران الدولي في دبي.