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اقتصاد

200 شركة إيطالية تستعرض منتجاتها الغذائية في «جلفود» 2024

200 شركة إيطالية تستعرض منتجاتها الغذائية في «جلفود» 2024
15 فبراير 2024 20:40


دبي (الاتحاد)
أعلنت وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، مشاركتها في معرض جلفود 2024، أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 19 إلى 23 فبراير الجاري.
ويسلط الجناح الإيطالي، الذي سيضم أكثر من 200 شركة إيطالية من مصنعي ومنتجي الأغذية، الضوء على المنتجات الغذائية الزراعية تحت شعار «صنع في إيطاليا»، بالإضافة إلى مشاركة 15 طاهياً إيطالياً لتجربة تذوق الأغذية الإيطالية.
وفي عام 2023، شهدت صادرات الأغذية الإيطالية إلى دولة الإمارات نمواً ملحوظاً، بنسبة بلغت 9.2% حتى أكتوبر 2023، مما يعزز مكانة إيطاليا كمزود رئيسي للمنتجات الغذائية في دولة الإمارات.
وقال لورينزو فنارا سفير إيطاليا لدى الدولة، إن المشاركة الإيطالية في معرض جلفود في دبي، بأكثر من 200 شركة وطنية، تعكس ما تتميز به المنتجات الإيطالية من الأصالة والجودة العالمية تمثل علامة «صنع في إيطاليا»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل سوقاً مهماً لصادرات الأغذية الإيطالية، وفرصة مهمة لشركات بلاده لإقامة شراكات جديدة مع الشركاء الإماراتيين.
من جهته، قال فاليريو سولداني المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، إن صادرات بلاده إلى دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي بقيمة 419 مليون يورو في ديسمبر 2022 مع زيادة الطلب على الأغذية والمنتجات الزراعية الإيطالية، مع مواصلة النمو إلى 376.7 مليون يورو حتى أكتوبر من عام 2023، ما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأوضح أن صادرات المنتجات الغذائية العضوية شهدت نمواً كبيراً، وهو ما يمثل 6% من إجمالي صادرات إيطاليا في عام 2022 بقيمة 3.4 مليون يورو، مع مواصلة هذا المسار التصاعدي طوال عام 2023، لافتاً إلى ارتفاع الطلب على منتجات الأغذية العضوية الإيطالية، خلال العقد الماضي، تماشياً مع الاتجاه العالمي للأغذية الصحية، من خلال التأكيد على التزام إيطاليا بمفهوم الاستدامة.

معرض جلفود
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