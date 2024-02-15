«صندوق خليفة» يدعم مشاركة 10 مشاريع محلية في «جلفود 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه عشرة مشاريع محلية، يمتلكها ويديرها رواد أعمال إماراتيون، لعرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة في معرض جلفود 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن منصة الصندوق في الجناح الإماراتي، الذي يتشاركه مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، طوال أيام المعرض من 19 إلى 23 فبراير الجاري، مما يؤكد التزام الصندوق بمواصلة تعزيز الابتكار والتنمية في قطاع الأغذية والمشروبات.

ومن المقرر مشاركة سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، إلى جانب جايكوب جنسين، وزير الأغذية والزراعة والمصايد السمكية في الدنمارك، ونخبة من الشخصيات في عالم الأعمال، في جلسة حوارية بعنوان: شخصيات قيادية: التحول، التعاون، والمرونة في المشهد الاقتصادي الحديث، حول الاستراتيجيات التي يتبعها رواد قطاع الأغذية والمشروبات للحفاظ على تقدمهم في السوق، من خلال مواكبة توجهات المستهلك وأنماط الحياة الناشئة، وتطور العلوم، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتطبيق أنظمة الغذاء الدائرية. وتقام الجلسة ضمن برامج جلفود 2024، على مسرح قاعة«الملتقى»، في19 فبراير، من الساعة 12:50 ظهراً إلى 1:30.

وقالت علياء عبدالله المزروعي: إن صندوق خليفة يواصل جهوده في تمكين مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية في أهم المعارض التجارية المحلية والعالمية، ومن ضمنها جلفود 2024، الذي يشارك الصندوق فيه للسنة الثامنة على التوالي، وذلك بالتماشي مع مهمتنا في تعزيز الابتكار، ودعم ازدهار المشاريع المحلية في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال والاستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتسليط الضوء على حيوية القطاع والدعم الكبير المخصص له.

وأضافت أن صندوق خليفة يدعم مشاركة عشرة مشاريع محلية مميزة، ويوفر لها مساحة ضمن المنصة الخاصة به في المعرض في جناح الإمارات، لعرض جودة منتجاتهم الإماراتية المبتكرة، مما يعزز ظهور علامتهم التجارية، ويتيح لهم فرصة تطوير شبكة علاقاتهم، وبحث آفاق التعاون والشراكة مع رواد أعمال وموردين ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، واكتشاف قنوات جديدة لدخول أسواق إقليميّة وعالميّة.

وتتضمن فعاليات المعرض العالمي جلفود 2024 العديد من الجلسات الحوارية والندوات وورش العمل التي تتناول مواضيع مختلفة حول قطاع الأغذية والمشروبات، وأحدث توجهاته، والأمن الغذائي، والاستدامة، وقصص النجاح الملهمة، وغيرها، كما سيحظى زواره بتجربة الأطباق العالمية الشهيرة، ومشاهدة عروض الطبخ الحية التي يقدمها أشهر الطهاة العالميين.