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اقتصاد

«الاتحاد للشحن»: نمو قوي بخدمات سلسلة التبريد خلال 2023

«الاتحاد للشحن»: نمو قوي بخدمات سلسلة التبريد خلال 2023
15 فبراير 2024 20:46

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تحقيق معدلات نمو قوية على أساس سنوي، خلال العام الماضي 2023، في خدمتي سلسلة التبريد «فارما لايف» و«فريش فوروارد» الخاصتين بالشركة.
وسجلت «الاتحاد للشحن» أعلى معدلات نقل للمنتجات الصيدلانية في تاريخها، لتحقق زيادة بنسبة 37% في عدد الشحنات، مقارنةً بعام 2022، وأيضاً زيادة بنسبة 10% في شحنات البضائع الطازجة والمنتجات سريعة التلف، ليكون 2023 العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه نمواً في كلا نوعي المنتجات، على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها السوق.
واستثمرت «الاتحاد للشحن» بشكل متواصل في مجموعة خدمات سلسلة التبريد، وأضافت إليها العديد من المزايا، بما يشمل «فارما لايف» لشحن المنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، بالإضافة إلى «فريش فوروارد» لشحن البضائع الطازجة سريعة التلف، بما فيها الفاكهة والخضراوات والألبان والأسماك واللحوم والأزهار.
وتحمل الشركة شهادة اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال خدمات نقل المنتجات الصيدلانية والبضائع الطازجة، وتتميز بالتزامها الراسخ بأعلى معايير السلامة والجودة، ما أتاح لها تحقيق معدل امتثال يبلغ 99.1% في شحنات المنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى زيادة حجم سلسلة التبريد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأثمر افتتاح مركز خدمات «فارما لايف» التابع للشركة عن مضاعفة سعة التخزين والمناولة في سلسلة التبريد، ما أسهم في زيادة عمليات النقل التي نفذتها في هذه السلسلة خلال عام 2023.
ومنذ إطلاق المركز الجديد في يوليو عام 2023، حققت «الاتحاد للشحن» زيادة فورية في حجم المنتجات الصيدلانية التي تنقلها، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 39% في يوليو، و40% في أغسطس، و41% في سبتمبر، كما جددت منشأة التخزين والمناولة الخاصة بالمنتجات سريعة التلف.
وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لدى طيران الاتحاد: تنسجم عمليات «الاتحاد للشحن» مع رؤية أبوظبي الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لتقديم الخدمات اللوجستية والمنتجات الصيدلانية والبضائع سريعة التلف، ويساعد التزام الشركة بأعلى معايير الجودة وتعزيز خدماتها وبنيتها التحتية بصورة مستمرة على تحقيق مستويات نمو غير مسبوقة، وتعزيز مرونة سلسلة التبريد على مستوى العالم.
ويتخطى نطاق وصول خدمة «فارما لايف» مقر الاتحاد للشحن في أبوظبي ليغطي أكثر من 62 وجهة وقد طورت الشركة أكثر من 1330 ممرا تجاريا حاصلا على اعتمادي نقل المنتجات الصيدلانية وممارسات التوزيع الجيد.
ووفرت الاتحاد للشحن أيضاً سعة إضافية لسلسلة التبريد لشركائها وللمستهلكين، من خلال إضافة محطات جديدة وزيادة وتيرة الرحلات ضمن شبكتها العالمية، والتي تطورت لتشمل أكثر من 70 وجهة.
وقال الهدار: استفاد شركاء الاتحاد للشحن من شبكة العمليات الواسعة للشركة في العديد من المناطق الرئيسة، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الرحلات الجوية على امتداد الطرق التجارية المهمة لتدفق الأدوية والمنتجات سريعة التلف، فمثلاً تستحوذ الهند على ما يتراوح بين 30 و40% من الإنتاج العالمي من الأدوية المكافئة، ومخزونات الأدوية المصدّرة إلى أكثر من 200 دولة، وتعمل الدولة على ترسيخ مكانتها بصفتها مركزاً للرعاية للصحية، وهو ما يعزز الطلب على خدمة فارما لايف.

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