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اقتصاد

4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية يناير الماضي

4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية يناير الماضي
16 فبراير 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية نحو 4 تريليونات و 405 مليارات و 371 مليوناً و681 ألف دولار في نهاية الشهر الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي، أن رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ارتفع خلال يناير الماضي من 187.1 مليار دولار إلى 193.7 مليار دولار بمكاسب سوقية تجاوزت 6.5 مليار دولار، فيما وصلت رسملة سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 790.5 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية «تداول» نحو 2.845 تريليون دولار.
وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 161.4 مليار دولار، وبورصة الكويت 140.3 مليار دولار وبورصة مسقط 61.8 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء64.1 مليار دولار، وبورصة مصر 63.6 مليار دولار، وبورصة البحرين 21.6 مليار دولار.
وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24.2 مليار دولار، وبورصة بيروت 20.5 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.4 مليار دولار، وبورصة دمشق 5.5 مليار دولار.

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