السبت 17 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.11 مليار درهم إيرادات «سلامة» لعام 2023 بنمو 20%

1.11 مليار درهم إيرادات «سلامة» لعام 2023 بنمو 20%
16 فبراير 2024 01:07

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات والهند تصدران بياناً مشتركاً
شام الأسد تحصد «ثنائية» في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2023، حيث بلغت إيرادات التأمين للشركة، خلال العام 1.11 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن السنة المالية 2022.
وارتفع إجمالي قيمة أصول الشركة إلى 3.70 مليار درهم في عام 2023 مقابل 3.57 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 129.3 مليون درهم. 
وانخفض صافي الأرباح التشغيلية على أساس سنوي بنسبة 13% ليصل إلى 101.64 مليون درهم.
كما أعلنت «سلامة» خسائر صافية بقيمة 43.45 مليون درهم.
وخلال العام 2023، واصلت الشركة مساعيها لتحقيق النمو من خلال التركيز على أهداف استراتيجية تشمل عدداً كبيراً من المبادرات المصممة لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز القدرات التشغيلية والرقمية، وزيادة المحافظ الحالية بشكل أكبر.
وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: ركزنا في عام 2023 على مواصلة المرونة والابتكار في ظل ظروف السوق المتغيرة، ومع النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع التأمين في دولة الإمارات إثر التطورات التنظيمية والقطاعية الجديدة، تبدي سلامة ثقتها التامة بتوفير قيمة كبيرة لحاملي وثائق التأمين والمساهمين. وسنواصل تحقيق رسالتنا في التطور المستدام، وتزويد قاعدة عملائنا المتنامية بحلول تأمين عالمية المستوى.
 من جانبه، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: نؤكد التزامنا بتعزيز ميزانيتنا العمومية وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية، ونظراً لامتلاكنا خبرة تمتد على مدار أربعة عقود، نتمتع في “سلامة” بوضع مميز يؤهلنا لتقديم حلول تكافلية وفقاً لأعلى معايير الجودة والخدمة الشخصية وسهولة الوصول.

الشركة الإسلامية العربية للتأمين
الإمارات
آخر الأخبار
سوبيانتو يتحدث بعد إعلانه الفوز وبجانبه نائبه جبران راكابومينغ راكا
الأخبار العالمية
سوبيانتو يتصدر نتائج انتخابات الرئاسة في إندونيسيا
17 فبراير 2024
دبابات ليوبارد الألمانية القتالية خلال تمرين عسكري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوات لأوروبا من أجل توسيع قدراتها الدفاعية
اليوم 23:36
عجمان يعود ببطاقة التأهل من حتا
الرياضة
عجمان يعود ببطاقة التأهل من حتا
اليوم 22:39
العثور على غيتار مفقود منذ أكثر من 50 عاماً
الترفيه
العثور على غيتار مفقود منذ أكثر من 50 عاماً
اليوم 22:27
بيت الحكمة (أرشيفية)
التعليم والمعرفة
وفد من «استشاري الشارقة» يزور بيت الحكمة
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©