1.11 مليار درهم إيرادات «سلامة» لعام 2023 بنمو 20%

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2023، حيث بلغت إيرادات التأمين للشركة، خلال العام 1.11 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن السنة المالية 2022.

وارتفع إجمالي قيمة أصول الشركة إلى 3.70 مليار درهم في عام 2023 مقابل 3.57 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 129.3 مليون درهم.

وانخفض صافي الأرباح التشغيلية على أساس سنوي بنسبة 13% ليصل إلى 101.64 مليون درهم.

كما أعلنت «سلامة» خسائر صافية بقيمة 43.45 مليون درهم.

وخلال العام 2023، واصلت الشركة مساعيها لتحقيق النمو من خلال التركيز على أهداف استراتيجية تشمل عدداً كبيراً من المبادرات المصممة لتلبية احتياجات العملاء، وتعزيز القدرات التشغيلية والرقمية، وزيادة المحافظ الحالية بشكل أكبر.

وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: ركزنا في عام 2023 على مواصلة المرونة والابتكار في ظل ظروف السوق المتغيرة، ومع النتائج الإيجابية التي يشهدها قطاع التأمين في دولة الإمارات إثر التطورات التنظيمية والقطاعية الجديدة، تبدي سلامة ثقتها التامة بتوفير قيمة كبيرة لحاملي وثائق التأمين والمساهمين. وسنواصل تحقيق رسالتنا في التطور المستدام، وتزويد قاعدة عملائنا المتنامية بحلول تأمين عالمية المستوى.

من جانبه، قال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: نؤكد التزامنا بتعزيز ميزانيتنا العمومية وترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية، ونظراً لامتلاكنا خبرة تمتد على مدار أربعة عقود، نتمتع في “سلامة” بوضع مميز يؤهلنا لتقديم حلول تكافلية وفقاً لأعلى معايير الجودة والخدمة الشخصية وسهولة الوصول.