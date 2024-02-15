«أدنوك» توفر 11500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص

يوسف العربي (أبوظبي)

نجحت شركة (أدنوك) في طرح 11500 فرصة عمل للإماراتيين في القطاع الخاص، حسب المهندس سالم بافرج، نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في أدنوك.

وقال بافرج في تصريحات لـ “الاتحاد” على هامش افتتاح “تيناريس” لمجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي باستثمارات 220 مليون درهم إن خلق فرص العمل الجديدة يأتي في إطار سعي الشركة لتمكين المواهب الإماراتية وتأهيل قيادات مميزة وقادرة على المساهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام لدولة الإمارات.

وأضاف أن برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة أسهم منذ إطلاقه في عام 2018 في إعادة توجيه 187 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الشركة تسهم في دعم مبادرة “اصنع في الإمارات” عبر خلق فرص تصنيع واسعة لشركات القطاع الخاص لتحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 70 مليار درهم ضمن خطط مشتريات الشركة بحلول عام 2027.

وقال: يتيح لنا استقطاب الشركات الكبرى من مختلف أنحاء العالم بناء سلسلة توريد مستدامة، وتطوير وتوظيف أحدث تقنيات الطاقة النظيفة للوصول إلى تحقيق هدفنا للحياد المناخي بحلول عام 2045.



مجمع صناعي

وافتتحت “تيناريس” المتخصصة في تصنيع وتوريد أنابيب الصلب، مجمعها الصناعي الجديد في أبوظبي تحت اسم “اتحاد للأنابيب” ويرسخ المجمع الصناعي الجديد الشراكة طويلة الأمد بين “أدنوك” و”تيناريس” ويؤكد على التزامها بدعم مبادرة “اصنع في الإمارات”.

ويوفر المجمع الجديد الذي تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع ويقع في مدينة أبوظبي الصناعية، “إيكاد3”، فرص عمل تقنية وإدارية جديدة لمواطني الإمارات، كما يضم مركزاً للتدريب صمم خصيصاً لمهندسي “أدنوك” والمواهب الوطنية والشركاء الآخرين لصقل مهاراتهم ومعارفهم التقنية. بالإضافة إلى ذلك، يضم المجمع ساحة خدمات مخصصة لتخزين منتجات الأنابيب وفحصها وتجهيزها، إلى جانب منشأة تصنيع متطورة لتسنين أنابيب الصلب غير الملحومة ذات الجودة العالية.

من جانبه، قال باولو روكا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “تيناريس”: المجمع الصناعي الجديد يعد أحدث إضافة لمنظومتنا الصناعية العالمية، ويسهم في تعزيز الشراكة طويلة الأمد مع «أدنوك» ومن خلال هذا المجمع الجديد، سنسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات وسنعزز الخدمات التي نقدمها لشركة «أدنوك« وقطاع الطاقة المحلي.



الأول من نوعه

ويعد المجمع الصناعي الجديد الأول من نوعه في دولة الإمارات من ناحية القدرة على تسنين وصلات أنابيب عالية الجودة كاملة الطول تتوافق مع نموذج Rig Direct الخاص بشركة تيناريس. وأسهم هذا النموذج بإحداث نقلة نوعية في سلسلة توريد الأنابيب عالمياً من خلال استخدام الرقمنة، ويقدم كذلك مزيجاً فريداً من خدمات تخطيط الآبار وإدارة أنابيب النفط ودعم التشغيل في موقع الإنتاج.

وتتمتع “تيناريس” بشراكة طويلة الأمد مع “أدنوك”، حيث تقوم بتزويد الشركة بمنتجات أنابيب الصلب التي تشمل غلاف الأنابيب وخدمات Rig Direct منذ أكثر من 25 عاماً، وأسهمت الأدوات الرقمية في هذه الخدمات في تبسيط سلسلة توريد برنامج الحفر الخاص بـ”أدنوك” ودعم الجهود التي تبذلها الشركة للحفاظ على البيئة باستخدام “واقيات أسنان الأنابيب” المعاد تدويرها، وتجنب استخدام كميات زائدة من الأنابيب.



قاعدة صناعية

قال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «تلتزم «أدنوك» بتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، حيث يعد مجمع «تيناريس» الصناعي الجديد في أبوظبي دليلاً يؤكد جهودنا المستمرة لجذب الشركات العالمية الرائدة لتصنيع المنتجات الصناعية الحيوية محلياً».