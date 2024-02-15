مكتوم بن محمد: دبي ترسخ مكانتها في قطاع الخدمات المالية العالمية

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تحقيق نتائج قياسية خلال العام 2023 تدعم مساعيه في ترسيخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل 20 عاماً ليكون المركز لاعباً فاعلاً ورئيسياً في قطاع الخدمات المالية العالمية ومساهماً مؤثراً في تعزيز مكانة الإمارة وتنمية اقتصادها.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: يخدم النمو غير المسبوق للمركز في عام 2023 ترسيخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية وهي أولوية رئيسية سنواصل العمل على تحقيقها من خلال جذب الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية وشركات الابتكار الناشئة التي تشارك في حفز النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات عموماً، وينسجم الأداء المتميز للمركز هذا العام مع الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 20 عاماً لتكون دبي واحداً من أبرز المراكز المالية العالمية.

وأضاف سموه: يواصل مركز دبي المالي العالمي رحلة نجاح تتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وتعزيز مكانتها واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم... العمل مستمر لتوسيع دائرة تعاون المركز مع شركات الخدمات المالية وشركات الابتكار ضمن شراكة نموذجية يسهم نجاحها في دعم النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات عموماً، فسعينا لا يتوقف لتوفير بيئة ديناميكية محفزة للابتكار ومشجعة على نمو المشاريع وازدهارها، تأكيداً للمكانة المحورية لمركز دبي المالي العالمي عضواً فاعلاً ومؤثراً في شبكة الخدمات المالية العالمية.

عدد الشركات

وعلى صعيد النتائج ارتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 5523 شركة بنسبة زيادة كبيرة قدرها 26% على أساس سنوي بالمقارنة مع 4377 شركة.

في عام 2022، كما انضمت 1451 شركة جديدة إلى المركز خلال عام 2023، وهو أعلى عدد من الشركات الجديدة المسجّلة سنوياً في تاريخ المركز بنسبة زيادة قدرها 34%. وأعلن المركز أنه تخطى الهدف المُحدد بمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وارتفاع إيراداته الإجمالية في عام 2023 بأسرع وتيرة لها منذ تأسيسه، حيث قاربت 1.3 مليار درهم بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2022، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 27% لتصل إلى 859 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي الأصول 18 مليار درهم بزيادة قدرها 18%، مما يعكس الملاءة المالية القوية للمركز.

وبلغ إجمالي عدد شركات الخدمات المالية والابتكار النشطة العاملة في المركز 1674 شركة مقارنةً مع 1369 في عام 2022، بزيادة قدرها 22%.

كما بلغ عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار التي سجلت في المركز خلال العام 316 شركة ليرتفع بذلك عددها الإجمالي إلى 902 شركة.

وقام مركز دبي المالي العالمي ببناء أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مُتخصص بإدارة الثروات والأصول لأكثر من 350 شركة، تتصدرها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويتواجد حالياً 50 شركة مرتبطة بصناديق التحوط ضمن المنظومة البيئية لقطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيس 15 شركة في عام 2023.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء في النمو بعدما منحت سلطة دبي للخدمات المالية تراخيص لـ 117 شركة جديدة خلال العام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة من السلطة إلى 791 شركة.



مكانة متميزة

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: تعكس نتائج المركز لعام 2023 مكانته المتميزة بصفته المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، ومساهمته المحورية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتشكل دليلاً ملموساً على مكانة المركز كخيار رئيسي لشركات الخدمات المالية والابتكار على مدى السنوات العشرين الماضية وتدعم المركز في تحقيق أهداف استراتيجيته لعام 2030 بما في ذلك مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.



نهج ابتكاري

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: في غضون عشرين عاماً فقط، تطور مركز دبي المالي العالمي ليصبح المركز المالي الأكثر تميزاً في المنطقة مع استقطابه للشركات من جميع أنحاء العالم لاعتماد النهج الابتكاري وتنمية الثروات، وباعتبارنا أكبر تجمع لشركات القطاع المالي والابتكار في المنطقة فهذا يعني أن منظومة المركز تتطور على نحو يُتيح لنا اغتنام الفرص الحالية وخلق نمو اقتصادي مُستدام.

وارتفع إجمالي عدد القوى العاملة في المركز إلى 41597، بزيادةٍ قدرها 15% على أساس سنوي، وبذلك وفر المركز 5514 فرصة عمل جديدة.



القوانين واللوائح

دأب مركز دبي المالي العالمي على تطوير قوانينه ولوائحه التنظيمية تأكيداً لاعتماده أفضل الممارسات العالمية، ووضع المركز لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظّمة لعمل الشركات العائلية بهدف توفير الإرشادات اللازمة حول عمل الشركات.