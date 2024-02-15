239 مليار درهم أرباح 112 شركة وطنية مدرجة في أسواق المال الإماراتية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية لـ 112 شركة وطنية مدرجة في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«دبي المالي» بدولة الإمارات، لتصل إلى 238.6 مليار درهم خلال عام 2023، محققة نمواً بنسبة 19.2% تعادل زيادة بقيمة 38.46 مليار درهم، وذلك مقارنة مع أرباحها الصافية التي بلغت 200.14 مليار درهم عام 2022، بحسب البيانات المالية للشركات التي أفصحت عن نتائج أعمالها حتى يوم أمس.

وجاء النمو الكبير في أداء الشركات الوطنية بدعم من مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها السوق الإماراتية منذ نحو عامين، ومن تشريعات وقوانين وبرامج ومبادرات حكومية عززت دور القطاع الخاص ودعمت المنتج الوطني، وسمحت بتنويع الاقتصاد، ومكنت الشركات الوطنية من الوصول إلى العديد من الأسواق الخارجية، وتحقيق مكاسب كبيرة من الشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التي عقدتها دولة الإمارات مع الدول الأخرى.



سوق أبوظبي

وتفصيلاً، أظهرت البيانات أن 70 شركة وطنية إماراتية مدرجة في سوق العاصمة أبوظبي حققت 158.9 مليار درهم أرباحاً صافية عن نتائج أعمالها لعام 2023 مسجلة نمواً بنسبة بلغت 9.33% تعادل زيادة بقيمة 12.8 مليار درهم وذلك مقارنة مع أرباحها الصافية الإجمالية التي سجلتها في عام 2022 والبالغة قيمتها 137.1 مليار درهم.

وتظهر البيانات، أن غالبية الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية استطاعت أن تسجل نمواً في أرباحها الصافية خلال عام 2023، حيث تصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات المدرجة من حيث قيمة الأرباح الصافية التي حققتها والتي بلغت 32.75 مليار درهم خلال العام الماضي، حيث تضاعفت ربحية السهم الواحد تقريباً لتبلغ 12.36 درهماً للسهم في عام 2023، مقارنة مع 6.81 درهم للسهم في عام 2022.

تلاها شركة أدنوك للغاز التي حققت أرباحاً صافية بقيمة 17.3 مليار درهم عن نتائج أعمالها في 2023 وهي نتائج قريبة من مستويات أرباحها المسجلة العام السابق 2022. ثم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» التي سجلت أرباحاً بلغت قيمتها 16.65 مليار درهم بزيادة قيمتها 8.617 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 107% تقريبا. وجاء بنك أبوظبي الأول بأرباح صافية قيمتها 16.4 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 22% مقارنة مع الأرباح الصافية التي حققها في عام 2022 والبالغة قيمتها 13.4 مليار درهم، وبنمو نسبته 56% مقارنة مع الأرباح الصافية التي حققها البنك من نشاطه الرئيسي خلال العام السابق آي بعد استبعاد الأرباح التي حققها من بيع حصص في الشركات التابعة، ويشار إلى أن البنك يعد أحد أكبر البنوك في العالم بعد أن وصلت موجوداته إلى 1.2 تريليون درهم بنهاية 2023.

ثم حلت شركة ألفا ظبي القابضة على قائمة الشركات الأعلى ربحاً بقيمة أرباح صافية بلغت 13.3 مليار درهم بنمو 25% وذلك نتيجة لنمو إيرادات الشركة بنسبة تتجاوز 14% لتبلغ أكثر من 45 مليار درهم خلال العام الماضي.



سوق دبي

وفي سوق دبي المالي، تمكنت 42 شركة وطنية مدرجة في السوق من تحقيق 79.7 مليار درهم أرباحاً صافية خلال عام 2023 بزيادة قدرها 25.66 مليار درهم عن نتائج أعمالها في عام 2022، مسجلة قفزة في النمو بلغت نسبتها نحو 47.5% مقارنة مع أرباحها الصافية التي بلغت 54.04 مليار درهم في عام 2022. وحققت الغالبية من الشركات الوطنية المدرجة بالسوق نمواً كبيراً في أرباحها الصافية خلال عام 2023، حيث تصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحاً بقيمة أرباح صافية بلغت 21.48 مليار درهم بنمو تتجاوز نسبته 65% مقارنة مع الأرباح الصافية التي حققها البنوك في عام 2022 والبالغة قيمتها نحو 13 مليار درهم.

ثم جاءت شركة إعمار العقارية بأرباح صافية بلغت قيمتها 11.6 مليار درهم بنمو أكثر من 70% مقارنة مع نتائج أعمالها في عام 2022، حيث بلغت أرباحها 6.8 مليار درهم. وحققت الشركة قفزة كبيرة في أرباحها بدعم من المبيعات التي سجلتها خلال 2023 والتي تجاوزت 40 مليار درهم .

تلاها بنك المشرق الذي حقق أرباحاً صافية بقيمة 8.59 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 130%. ثم هيئة كهرباء ومياه دبي التي حققت أرباحاً صافية بقيمة 7.9 مليار درهم.

وحقق بنك دبي الإسلامي أيضاً ربحاً صافياً بقيمة 7.01 مليار درهم بنمو نسبته 26%.



مهلة محددة

وفقاً لبيانات أسواق المال بالدولة أفصحت 144 شركة مدرجة عن بياناتها حتى يوم أمس، حيث تنتهي المهلة المحددة للشركات المساهمة المدرجة أسهمها في سوقي «أبوظبي» و«دبي » في 15 فبراير للإفصاح عن بياناتها المالية ونتائج أعمالها للعام السابق، ويشار إلى أن هناك العديد من الشركات المدرجة في السوقين هي شركات أجنبية مزدوجة الإدراج.