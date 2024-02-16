"فوربس" تكشف عن قائمتها لأقوى سيدات الأعمال بالمنطقة



دبي (الاتحاد)

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2024، وتصدّرت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، القائمة للعام الثاني على التوالي، حيث صُنّفت ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2023، فاحتلت المركز 63 في إجمالي القائمة، والمركز 14 ضمن فئة التمويل.

وحلّت في المركزين الثاني والثالث سيدتا أعمال من الكويت، هما شيخة خالد البحر، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ووضحة أحمد الخطيب، الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية.

وتضم قائمة "أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط" هذا العام، 104 سيدات من 27 قطاعاً مختلفاً و28 جنسية.

وتتصدر المصريات القائمة بـ 17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بواقع 9 سيدات لكل منهما.

ويتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ 26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ 13 مشاركة، ثم قطاعا الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما. فيما انضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعاً مختلفاً.

كذلك تقدمت 3 من أقوى سيدات الأعمال في قطاعاتهن إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة في التصنيف، هنّ، ادانا ناصر الصباح، الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) - كيبكو، وشازيا سيد المديرة العامة لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والقائدة الأولى لتنمية العملاء للمنطقة العربية لشركة (Unilever) وريم أسعد، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة لشركة (Cisco).

في حين تعمل 50% من سيدات الأعمال ضمن المراكز العشرة الأولى في قطاع البنوك والخدمات المالية، وتمثل اثنتان من الرائدات الباكستانيات القيادة العليا المتنوعة وغير العربية في المنطقة.