«فولكس فاجن» تبدأ العام الجديد بنمو قوي في المبيعات



فولفسبورج (ألمانيا) (د ب أ)

أعلنت شركة «فولكس فاجن» الألمانية لصناعة السيارات أنها بدأت العام الجديد بزيادة واسعة في المبيعات.

وفي يناير الماضي، سلمت شركة «فولكس فاجن» وعلاماتها التجارية المتعددة 698200 سيارة، بمختلف أنحاء العالم، بزيادة 13.3%، عما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لما ذكرته الشركة.

وبالإضافة إلى العلامة التجارية الأساسية لشركة «فولكس فاجن»، تشمل الشركات التابعة لشركة «فولكس فاجن»، «أودي» و«بورشه» و«سيات» و«سكودا» وغيرها من العلامات التجارية الأخرى.

ويعزى ارتفاع المبيعات بشكل أساسي، إلى انتعاش السوق الصينية، حيث تأثرت المبيعات بشكل ملحوظ، في بداية عام 2023، بالقيود الصارمة التي فرضتها البلاد بسبب فيروس كورونا واحتفالات العام الجديد.

وبالمقارنة بالرقم الضعيف في العام السابق، زادت شركة «فولكس فاجن» الآن عمليات التسليم في الصين، بواقع حوالي 43%، لتصل إلى 290 ألف و900 مركبة.