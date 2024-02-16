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اقتصاد

«نايك» للمستلزمات الرياضية تعتزم الاستغناء عن 2% من قوة العمل لديها

«نايك» للمستلزمات الرياضية تعتزم الاستغناء عن 2% من قوة العمل لديها
16 فبراير 2024 20:40


نيويورك(د ب أ)
تعتزم شركة نايك الأميركية للمستلزمات الرياضية الاستغناء عن 2% من قوة العمل لديها على مستوى العالم، في إطار جهود خفض النفقات لمواجهة تراجع المبيعات واحتدام التنافس.
ولم تحدد الشركة، ومقرها ولاية أوريجون الأميركية، عدد الموظفين الذين سوف يتم الاستغناء عنهم حالياً، علماً بأنها توظف قرابة 83 ألفاً و700 موظف في مختلف أنحاء العالم.
وذكرت الشركة في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، أن «هذه الإجراءات التي نتخذها تضعنا في الموقع المناسب لتصويب حجم منظمتنا من أجل السعي لتعزيز فرص النمو، مع تزايد الاهتمام بالرياضة والصحة بشكل غير مسبوق».
ويأتي قرار شطب الوظائف بعد إعلان نايك في ديسمبر الماضي أنها تسعى إلى خفض النفقات بواقع ملياري دولار عن طريق خفض قوة العمل وتبسيط قائمة منتجات الشركة، في ظل تأثر المبيعات بإحجام المستهلكين عن الشراء بشكل متزايد.
وجاء في مذكرة للشركة، اطلعت عليها وكالة بلومبرج، أن عملية تسريح العمالة سوف تتم على مرحلتين، تبدأ الأولى الجمعة وتستمر حتى الأسبوع المقبل، وتستكمل الشركة المرحلة الثانية بحلول الربع السنوي الأخير للشركة.

شركة نايكي
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