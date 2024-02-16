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اقتصاد

«إيني» الإيطالية للطاقة تحقق أرباحاً بـ 1.8 مليار دولار في الربع الرابع

«إيني» الإيطالية للطاقة تحقق أرباحاً بـ 1.8 مليار دولار في الربع الرابع
16 فبراير 2024 20:41


ميلانو (د ب أ)
حققت شركة إيني الإيطالية للطاقة صافي أرباح بقيمة 1,64 مليار يورو (1.8 مليار دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، حيث ساعد تحسن أداء قطاع الغاز الطبيعي في تعويض الضعف بقطاعي التكرير والصناعات الكيميائية.
وجاء أداء شركة الطاقة الإيطالية العملاقة، على غرار شركتي شل وتوتال إنرجيز للطاقة، حيث استطاعت هذه الشركات تحسين أدائها في مجال التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال من أجل تعويض تراجع أسعار الطاقة وضعف الإقبال على الكيميائيات جزئياً.
وجاء صافي أرباح إيني متفقاً مع متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد، والذي بلغ 1,63 مليار يورو.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة كلاديو ديسكالزي قوله في بيان الجمعة إن «نتائجنا المالية ممتازة... فتحقيق تدفقات نقدية بقيمة 16.5 مليار يورو قبل تحركات رأس المال العامل أعطى الشركة مساحة ملموسة لتوفير عائدات نقدية ملموسة لحملة الأسهم بلغت 4.8 مليار يورو».
وقالت الشركة إنها تعتزم الكشف عن قيمة توزيعات أرباح الأسهم، وتوقعاتها بالنسبة لعام 2024 خلال اجتماع مزمع يوم 14 مارس المقبل.

شركة إيني الإيطالية
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