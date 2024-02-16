أوزبكستان تستكشف فرص تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات بالإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية بجمهورية أوزبكستان، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات وأزوبكستان في المجالات كافة، وخاصة القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، مشيداً بالنقلة النوعية التي حققتها مبادرة مليون مبرمج أوزبكي، التي تم إطلاقها في عام 2019، في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين.

وقال، إن نتائج هذه المبادرة التي تجاوزت المستهدفات من خلال تسجيل 2.5 مليون مشارك، متخطية الهدف المحدد بالوصول إلى مليون مبرمج أوزبكي، أسهمت في تطوير قدرات أكثر من 1.2 مليون أوزبكي تخرج حتى الآن من المبادرة، الأمر الذي انعكس على رفد سوق العمل بجيل جديد من أصحاب الكفاءات والمهارات التكنولوجية والاستفادة منها في ترسيخ مكانة أوزبكستان وجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع التقنية وتعيد خدمات التكنولوجيا الرقمية.

وأوضح شيرماتوف في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مؤتمر «تعهيد خدمات التكنولوجيا في أوزبكستان» والذي نظمته وزارة التقنيات الرقمية ومجمع التكنولوجيا (ITPARK) في أوزبكستان، في مركز دبي المالي العالمي، أن بلاده تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى توسيع نطاق التعاون مع دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص التكنولوجي في الإمارات للتعرف على الإمكانات والفرص التي توفرها أوزبكستان للمستثمرين في هذا القطاع وخاصة في مجمع التكنولوجيا.

حضر المؤتمر عبدالعزيز أكولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، وفرهاد إبراجيموف الرئيس التنفيذي لمجمع التكنولوجيا ITpark، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار للتابع لمركز دبي المالي العالمي، وأكثر من 100 من ممثلي شركات تكنولوجيا المعلومات وشركات تعهيد العمليات التجارية وصناديق المشاريع والمستثمرين وأعضاء مجتمع الأعمال في الإمارات.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجمع التكنولوجيا في أوزبكستان إلى قيام نحو 41 شركة عاملة في المجمع بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الرقمية إلى دولة الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 19.7 مليون دولار، لافتاً إلى تنامي جاذبية بلاده كمركز جديد واعد في مجال تعهيد خدمات التكنولوجيا والمعلومات، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية وكواد بشرية مؤهلة، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات ودعم للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع.

وأوضح أن نحو 60% من سكان أوزبكستان البالغ تعدادهم أكثر من 36 مليون نسمة، تحت سن الثلاثين عاماً، لهذا فهي تتمتع بمخزون هائل من الموارد البشرية، بالإضافة إلى تخرج أكثر من 38000 طالب سنوياً في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يضمن التدفق المستمر للمهنيين ذوي المهارات العالية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء ITPARK وهو مجمع تكنولوجي يركز على تصدير خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات في أوزبكستان في عام 2019، لافتاً إلى أن عدد الشركات العاملة بالمجمع بلغ بنهاية عام 2023، أكثر من 1652 شركة من بينها 426 شركة ذات رأس مال أجنبي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للخدمات المقدمة 1.0 مليار دولار، كما نمت صادرات خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات في العام الماضي بنسبة 2.4% لتصل إلى 344.0 مليون دولار.

وأضاف أن وجهات التصدير الرئيسة للمجمع تشمل الولايات المتحدة الأميركية (151 مليون دولار)، والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (82.5 مليون دولار)، ورابطة الدول المستقلة (69 مليون دولار)، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (27.5 مليون دولار)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (14 مليون دولار).