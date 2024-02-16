31 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية، خلال الأسبوع الماضي، محققة مكاسب قاربت 31 مليار درهم في أسبوع شهد توالي إعلان الشركات النشطة والقيادية عن نمو ملحوظ في صافي أرباحها.

ولعب المستثمرون الأجانب والمؤسسات المالية دوراً مهماً في دعم تحسن الأداء وصعود المؤشرات في كلا السوقين، حيث بلغت محصلة تعاملاتهم صافي شراء بواقع 260.37 مليون درهم للأجانب، ونحو 254.2 مليون درهم للمؤسسات المالية.

وأغلقت المؤشرات في المنطقة الخضراء بواقع 82.9 نقطة لمؤشر سوق العاصمة، ونحو 75 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي. وصاحب ذلك سيولة إجمالية بقيمة 6.53 مليار درهم تركزت في سوق العاصمة بنحو 4.74 مليار درهم، و 1.79 مليار في «دبي المالي».



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 93.98 مليون درهم، وصافي (شراء) 27 مليون سهم بعد استحواذهم على 30.36% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 33.2% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب بشراء 415.5 مليون سهم بقيمة 1.486 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا 388.469 مليون سهم بقيمة 1.392 مليار درهم.

وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 3.56 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 73.41 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 20 مليون درهم.

وفي ما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4 مليارات درهم بعد شراء 708.158 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.852 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 798.494 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 148.38 مليون درهم، وصافي (بيع) 90.33 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 500 مليون سهم بقيمة تتجاوز 741.852 مليون درهم، وباعوا 409.74 مليون سهم بقيمة 890.236 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 148.384 مليون درهم وصافي (شراء) لعدد 90.33 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.89% ليربح 82.96 نقطة، ويغلق عند مستوى9427 نقطة، مقارنة مع 9344 نقطة بنهاية الأسبوع السابق وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 9427 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9321.93 نقطة. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع أسعار 41 شركة، فيما أغلقت 37 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 75 ألفاً و309 صفقات خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.208 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.74 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 13.39 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.878 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.865 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 939.8 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 52.36% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 773.426درهم لتشكل ما نسبته 43% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 166.39 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 28.52 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 5.46 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 200.388 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.081 مليار درهم تشكل ما نسبته 60.24% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 975.472 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.35% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 105.799 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وزادت تعاملات بيع الأفراد في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت 819.4 مليون درهم مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 713.6 مليون درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بنحو 105.79 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 74.9 نقطة عند مستوى 4258.78 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4183.86 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق 17.55 مليار درهم لتبلغ 728.9 مليار درهم مقارنة بنحو 711.35 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.79 مليار درهم بعد تداول 867.96 مليون سهم خلال 38 ألفاً و845 صفقة.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، وبلغت حصتهم 69.64% من قيمة التداولات و 66.73% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.255 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.349 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 93.98 مليون درهم وصافي (بيع) لنحو 27 مليون سهم.