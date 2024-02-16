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اقتصاد

1.53 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان خلال يناير 2024

1.53 مليار درهم التصرفات العقارية بعجمان خلال يناير 2024
17 فبراير 2024 00:49

عجمان (الاتحاد)

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سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 1227 تصرفاً عقارياً خلال شهر يناير الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.53 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 1.05 مليار درهم من إجمالي 882 عملية تداول عقاري، وسُجِلت أعلى قيمة مبايعة في منطقة «الجرف 2» بقيمة 165.5 مليون درهم.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن إحصائيات شهر يناير أشارت إلى نمو ملحوظ في حجم التداولات العقارية بنسبة تجاوزت 63.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وهو ما يعكس جودة السوق العقاري في عجمان ويؤكد الأداء الإيجابي التصاعدي لا سيما في ظل الطلب المتزايد على الاستثمار العقاري في مختلف مناطق الإمارة التي تتيح فرصاً استثمارية واعدة وتقدم تسهيلات ومحفزات تنافسية استثنائية.
وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن شهر يناير الماضي شهد 259 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 254 مليون درهم، إذ تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ12 مليون درهم في منطقة «محمد بن زايد 2»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 2» على التوالي، كما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسة الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».

دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
عجمان
الإمارات
تصرفات العقارات
التصرفات العقارية
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