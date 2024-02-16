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اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث توطيد التعاون مع بنغلاديش

سعيد الطاير مستقبلاً سفير بنغلاديش لدى الإمارات (من المصدر)
17 فبراير 2024 00:49

دبي (الاتحاد)

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، محمد أبو جعفر، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على المشروعات والمبادرات الرائدة لهيئة كهرباء ومياه دبي.
ورحب معالي سعيد محمد الطاير بسفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توطيد علاقات التعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في دولة الإمارات، حيث استعرض المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة، حيث تعمل الهيئة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، تماشياً مع التوجه الرئيسي للطاقة في دبي الذي يتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. 
ومن أبرز مشاريع الهيئة لتحقيق هذا الهدف «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030.
وتحدث معاليه عن اعتماد الهيئة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالمياً في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية.  وأشاد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، مثمناً أهمية خبراتها وتجاربها العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

الإمارات
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دبي
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