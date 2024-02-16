وزيرا التجارة في البحرين ونيوزيلندا: نتطلع لنتائج مؤتمر «التجارة العالمية» في أبوظبي

أبوظبي (وام)

أكد وزيرا التجارة في مملكة البحرين ونيوزيلندا، حرص بلادهما على مواصلة العمل مع دولة الإمارات لتحقيق نتائج ملموسة حول القضايا الرئيسية التي يناقشها المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي خلال فبراير الجاري. وقالا: نتطلع إلى المشاركة بنشاط في المناقشات حول القضايا الرئيسية التي يتناولها المؤتمر، بما في ذلك تدابير الأمن الغذائي وضوابط دعم مصائد الأسماك والبعد التنموي وغيرها من المجالات الحيوية.

وقال عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إن بلاده ملتزمة بنجاح هذا المؤتمر وضمان قوة منظمة التجارة العالمية، باعتبارها عضواً مؤسساً في المنظمة وداعماً قوياً للتجارة العالمية المفتوحة.

وأكد استعداد مملكة البحرين لتقديم إسهامات ذات معنى لضمان أن يحقق المؤتمر الوزاري الثالث عشر نتائج ملموسة، وقال: نتطلع إلى المشاركة بنشاط في المناقشات حول القضايا الرئيسية بما في ذلك تدابير الأمن الغذائي وضوابط دعم مصائد الأسماك والبعد التنموي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام الحيوي.

وأشار إلى أن بلاده تركز بشكل خاص على تعزيز بيئة تشجع المشاركة النشطة للدول النامية، مع الاعتراف بالتحديات والإمكانات الفريدة التي تواجهها، وترحب بالتطورات والمناقشات في مجال تسهيل الاستثمار والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة، كشرط أساسي لإنشاء بيئة تجارية مفتوحة وعادلة تضع التنمية والشمول في جوهرها.

وأضاف: «نجدد التزام وفد البحرين بنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر وتحقيق نتائج ملموسة ومنصفة تستند إلى إطار من التنسيق والتعاون العالمي؛ لتحقيق نتائج إيجابية في المجالات الحيوية في النظام التجاري المتعدد الأطراف».

من جانبه، قال معالي تود مكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، أحد نواب الرئيس الثلاثة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، إن منظمة التجارة العالمية ستظل ضامنا لتكافؤ الفرص أمام جميع أعضائها للوصول إلى الأسواق العالمية، وإن هذا الأمر يقع في صلب الأولويات التجارية والاقتصادية لنيوزيلندا. وأكد سعي بلاده إلى لعب دور بنّاء في منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن النظام التجاري جيد الأداء والمبني على القواعد يتيح قدرة التنبؤ فيما يخص الأعمال والمصدّرين.

وأضاف، أن بلاده ملتزمة بالعمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، لضمان إحراز تقدم في القضايا الرئيسية بما في ذلك النتائج الإيجابية بشأن مفاوضات دعم الزراعة ومصائد الأسماك في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وإعادة بناء آلية فعالة لتسوية المنازعات، وبما يعود بالنفع على النظام التجاري العالمي ويعزز دور منظمة التجارة العالمية ويدعم نتائج أفضل للجميع. يشار إلى أن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مرة كل عامين يعد الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة.

وتأتي استضافة أبوظبي، المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية العديد من التحديات التي يسعى المؤتمر إلى حشد الجهود الدولية للتغلب عليها عبر بناء توافق عالمي لتبني النظام التجاري متعدد الأطراف.

ومن المتوقع أن يتخذ المؤتمر قرارات مهمة بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية ويضع خارطة طريق للخطوات المقبلة وللمؤتمر الوزاري الرابع عشر.