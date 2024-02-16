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اقتصاد

هيئة مطار الشارقة تشارك في معرض الهند للشحن الجوي

هيئة مطار الشارقة تشارك في معرض الهند للشحن الجوي
17 فبراير 2024 00:49

الشارقة (الاتحاد)

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شاركت هيئة مطار الشارقة الدولي في فعاليات معرض الهند للشحن الجوي 2024، الذي انطلق في مدينة مومباي الأربعاء الماضي، واختتمت فعالياته أمس، واستعرضت أبرز التطورات الحالية والمستقبلية في مركز الشحن الخاص بالمطار. وشاركت في المعرض أبرز المطارات العالمية، وشركات الطيران والشحن الجوي بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية معنية بالطيران التجاري وخدمات الشحن الجوي.
وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها المستمرة في هذا الحدث المتخصص إلى تعريف الحضور على أحدث الخدمات والتسهيلات التي تُقدم في مركز الشحن الجوي بمطار الشارقة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مع عدد من شركات طيران الشحن الجوي ووكلاء الشحن والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك.

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