«دراجون أويل» تشارك في معرض ومؤتمر «إيجبس 2024»

دبي (الاتحاد)

تشارك شركة «دراجون أويل» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في معرض ومؤتمر مصر للطاقة «إيجبس 2024»، بجمهورية مصر العربية، في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 فبراير الجاري.

ويترأس معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، وفداً رفيع المستوى، يضم أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، كما يضم الوفد علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي، وعدداً من كبار مسؤولي الإدارات المختلفة في دراجون أويل. وتشهد دورة هذه السنة التي تقام تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات»، مشاركة أكثر من 450 شركة عارضة، و12 جناحاً للدول، من ضمنهم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستشهد الـ 80 جلسة نقاشية مشاركة أكثر من 300 متحدث، من بينهم الرئيس التنفيذي لدراجون أويل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير:« تأتي مشاركتنا في إطار التعاون الوثيق، والعلاقات الأخوية المتميزة، التي تربط بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، «سيكون لنا نشاط حافل خلال المعرض من خلال المشاورات والمباحثات مع مختلف الأطراف، وفي مقدمتهم الشركاء في جمهورية مصر العربية».