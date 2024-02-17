الأحد 18 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دراجون أويل» تشارك في معرض ومؤتمر «إيجبس 2024»

سعيد الطاير
18 فبراير 2024 00:48

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ديوا»: %30.62 زيادة في طلبات شهادات عدم الممانعة خلال 2023

تشارك شركة «دراجون أويل» المملوكة بالكامل لحكومة دبي، في معرض ومؤتمر مصر للطاقة «إيجبس 2024»، بجمهورية مصر العربية، في الفترة الممتدة ما بين 19 إلى 21 فبراير الجاري.
ويترأس معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، وفداً رفيع المستوى، يضم أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، كما يضم الوفد علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي، وعدداً من كبار مسؤولي الإدارات المختلفة في دراجون أويل. وتشهد دورة هذه السنة التي تقام تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والانتقال الطاقي وخفض الانبعاثات»، مشاركة أكثر من 450 شركة عارضة، و12 جناحاً للدول، من ضمنهم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستشهد الـ 80 جلسة نقاشية مشاركة أكثر من 300 متحدث، من بينهم الرئيس التنفيذي لدراجون أويل.
وقال معالي سعيد محمد الطاير:« تأتي مشاركتنا في إطار التعاون الوثيق، والعلاقات الأخوية المتميزة، التي تربط بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، «سيكون لنا نشاط حافل خلال المعرض من خلال المشاورات والمباحثات مع مختلف الأطراف، وفي مقدمتهم الشركاء في جمهورية مصر العربية».

دراجون أويل
سعيد محمد الطاير
آخر الأخبار
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
الرياضة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
اليوم 09:01
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
اليوم 08:52
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
الرياضة
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
اليوم 08:45
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
اليوم 08:24
جانب من المساعدات الإماراتية على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى غزة (وام)
الأخبار العالمية
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©