20 شركة ليتوانية تشارك في «جلفود 2024»

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمهورية ليتوانيا عن مشاركتها في معرض الخليج للأغذية، «جلفود 2024»، حيث تشارك 20 شركة ليتوانية من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، والذي تنعقد فعالياته بين 19 و 23 فبراير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويقود فيتينس تومكوس، نائب وزير الزراعة في ليتوانيا، وفداً رفيع المستوى من البلد الأوروبي إلى دبي من أجل المشاركة في معرض «جلفود» واستعراض الحلول المبتكرة لصناعة الأغذية الليتوانية.

وقال: «فخورون بتقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الليتوانية في معرض جلفود 2024. حيث سيعزز هذا المعرض فرصنا للتعريف بالمنتجات الغذائية الليتوانية وتوسيع نطاق انتشارها في مختلف البلدان العربية والأسواق العالمية الأخرى. حيث تعتبر الصناعات الزراعية والغذائية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالنسبة لليتوانيا، والتي تتمتع بتقاليد عريقة في مجال الإنتاج وارتفاع معدلات التصدير». وبلغت قيمة صادرات الأغذية الزراعية من جمهورية ليتوانيا إلى الإمارات 16.1 مليون يورو في عام 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 5.4% مقارنة بالعام الذي قبله، حسبما أعلنه البلد البلطيقي قبل المشاركة في معرض جلفود 2024.

وتابع: «يتم تصدير المنتجات الغذائية الزراعية الليتوانية إلى نحو 160 دولة، حيث تصل إلى ثلاثة أرباع الأسواق العالمية. وتتمتع ليتوانيا بإمكانيات كبيرة في مجال توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية مُنتجة بالطرق المستدامة إلى الأسواق العالمية. كما أن ارتفاع حجم الطلب على المنتجات العضوية شجع ليتوانيا على التركيز على الزراعة العضوية. واليوم، فإن 8.1% من الأراضي الزراعية في ليتوانيا حاصلة على شهادة اعتماد الزراعة العضوية، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13% بحلول العام 2027».

من جانبه، قال ساروناس سيليسيس، مدير منظمة «ليت فود» LitFOOD، وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية، إن «المنتجات الغذائية الليتوانية معروفة باستخدامها لمصادر نظيفة، حيث يتم استخدام حلول وتقنيات مستدامة ومتطورة في عمليات إنتاج الأغذية الزراعية لدينا. ومع وضع الاستدامة في الاعتبار، يحرص مزارعونا ومنتجو الأغذية لدينا بشكل متزايد على نشر التقنيات التي من شأنها أن تجعل أنشطة الزراعة وإنتاج الأغذية أكثر استدامة ومراعاةً للبيئة. حيث يستخدم منتجو الأغذية لدينا تقنيات متطورة مثل التجفيف بالتجميد، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والزراعة العمودية لإنتاج منتجات غنية بالعناصر الغذائية تتمتع بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك إمكانية التخصيص، ومدة الصلاحية الطويلة، والأثر البيئي المنخفض».