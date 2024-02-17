جزيرة السعديات.. وجهة سياحية «استثنائية»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتألق جزيرة السعديات بمنتجعاتها ومرافقها منذ بداية العام الجاري، لتسجل أداءً استثنائياً مدعوماً بالفعاليات التي تستضيفها خلال الربع الأول من العام، فضلاً عن الوجهات الشاطئية والثقافية المتميزة التي تستقطب السياحة المحلية والدولية، بحسب مديري منتجعات في الجزيرة.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد»، تسجيل نتائج إيجابية في معدلات الإشغال والطلب منذ بداية العام الجاري، في وقت استقطبت فيه فنادق الجزيرة سياحاً من مختلف الأسواق الدولية، منها الأسواق الأوروبية والروسية والخليجية ورابطة الدول المستقلة.

وقال ليليان روجر، المدير العام لمنتجع وفلل السعديات روتانا: «يشهد الفندق أداءً إيجابياً فيما يتعلق بمعدل الإشغال والطلب منذ بداية هذا العام، وهذا يعد مؤشراً واعداً للمستقبل، ويدل على وجود طلب مستمر على خدمات الفندق ومرافقه، مما يعكس جاذبيته القوية للنزلاء».

وأضاف: «يأتي النزلاء في المنتجع من مختلف الأسواق، بما في ذلك الروسية والأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسهم هذا التنوع في النجاح الذي يحققه الفندق، ويعكس جاذبيته للمسافرين الدوليين من مختلف البلدان».

وأكد روجر أن الفعاليات التي تقام في جزيرة السعديات تؤثر بشكل إيجابي على أداء وطلب الفندق، حيث توجد هذه الفعاليات أجواء حيوية على الجزيرة وتجذب الزوار الذين يبحثون عن تجارب فريدة.

وأضاف، أن منتجع وفلل السعديات روتانا تعمل بشكل وثيق مع دائرة الثقافة والسياحة لضمان نجاح هذه الفعاليات، مما يعود بالفائدة على الفندق والجزيرة بأكملها.

وقال روجر: «تشتهر جزيرة السعديات بميزاتها ومعالمها الفريدة، حيث تقدم مزيجاً من الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والمرافق الفاخرة، وتضم الجزيرة متاحف عالمية الشهرة وشواطئ نقية وملاعب غولف خلابة».

وأوضح: «مع افتتاح مشاريع جديدة، يبدو مستقبل جزيرة السعديات واعداً، حيث ستعزز هذه التطورات الجديدة جاذبية الجزيرة وتجذب المزيد من الزوار، مما يسهم في استمرار نموها ونجاحها كوجهة سياحية رائدة».

معدلات عالية

من جانبه، قال بوركاك أوراك، مدير عام فندق ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات: «أظهر الفندق أداءً استثنائياً مع معدلات إشغال عالية باستمرار، حيث تجاوز الأداء التوقعات، وتم تحقيق نمو كبير في الإيرادات».

وأشار أوراك إلى أن أكثر من 30% من ضيوفنا من الزوار المتكررين أو الذين زاروا الفندق من قبل، ما يؤكد رغبتهم وتفضيلهم التجارب التي يقومون بها هنا والتي لا تُنسى.

وقال: «يؤكد هذا الإنجاز قدرتنا على ترك انطباعات دائمة ورغبة ضيوفنا في العودة، حيث إن تركيزنا على تقديم خدمة متميزة ومرافق فاخرة وموقع الفندق في السعديات ساهم بشكل كبير في نجاحنا، إلى جانب استراتيجياتنا التسويقية الاستباقية وحملاتنا الترويجية المستهدفة التي ساهمت في جذب تدفق مستمر من الضيوف، مما يضمن تدفقاً ثابتاً للطلب على مدار العام».

وحول أهم الأسواق السياحية التي يستقطبها الفندق، أضاف أوراك: «يقدم فندقنا خدماته في المقام الأول للضيوف من بلدان رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك روسيا وكازاخستان وأوكرانيا، تليها المملكة المتحدة وألمانيا، في وقت نبتكر باستمرار استراتيجيات للاستفادة من الأسواق الجديدة مع الحفاظ على الأسواق الحالية لدينا».

وحول تأثير الفعاليات المقامة في الجزيرة على الطلب السياحي، أكد أن جزيرة السعديات تعكس روح أبوظبي المتعددة الثقافات، حيث تقدم مزيجاً ديناميكياً من المعالم الثقافية والوجهات الشاطئية وبيئة ترحيبية وجاذبة لرواد الأعمال والمبدعين والعائلات، مضيفاً أن الفعاليات مثل ليالي السعديات، التي تضم فنانين عالميين، عززت من أداء فندقنا من خلال جذب جماهير متنوعة وزيادة الطلب على مدار العام، حيث تسهم هذه الأحداث في جذب الزوار من مختلف دول العالم، ليس فقط للترفيه، بل للحصول على أماكن إقامة فاخرة وضيافة استثنائية. ويشير أوراك: «تعتبر جزيرة السعديات وجهة فريدة من نوعها، حيث تقدم مزيجاً متناغماً من الجمال الطبيعي والغنى الثقافي، حيث إن، موقعها المميز بين مياه الخليج العربي والمعالم السياحية الجذابة، توفر بيئة لا مثيل لها للترفيه والرفاهية، وتتميز بوجهاتها الشاطئية التي تتميز عن الوجهات الأخرى بالمياه الصافية والرمال النقية».

ويضيف:«تعد جزيرة السعديات موطناً لمؤسسات ثقافية عالمية المستوى مثل متحف اللوفر أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي المرتقب، ما يعزز جاذبيتها كمركز ثقافي».

وحول مستقبل الجزيرة، أشار إلى أن مستقبل جزيرة السعديات واعد بشكل لا يصدق، لا سيما افتتاح مشاريع جديدة ستعمل على رفع مكانة الجزيرة كوجهة ترفيهية وثقافية رائدة تقدم مجموعة من التجارب الحصرية للمقيمين والسياح على حد سواء.

وأضاف:«لا تعمل هذه المشاريع على تعزيز جاذبية الجزيرة للسياح الباحثين عن تجارب فاخرة فحسب، بل تساهم أيضاً في تعزيز سمعتها كمركز ثقافي ديناميكي، ومع التزامنا بتقديم تجارب لا مثيل لها، نحن على ثقة من أن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات سيستمر في الارتقاء بتجربة الضيوف والمساهمة في قصة النجاح المستمرة للجزيرة».

برنامج حافل

وتستضيف جزيرة السعديات أبوظبي، الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، برنامجاً حافلاً بالأمسيات الموسيقية الحية خلال فعالية «ليالي السعديات» التي تستضيفها الجزيرة خلال يناير وفبراير ومارس، لتتيح للضيوف أوقاتاً استثنائية مع سلسلة من الحفلات الفنية الاستثنائية، بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم الفن والغناء في الأجواء الخارجية الساحرة لمنطقة السعديات الثقافية.

وتواصل «ليالي السعديات»، وهي الأولى من نوعها التي تستضيفها جزيرة السعديات في الأجواء الخارجية الرائعة، إبهار الجمهور بمجموعة من الحفلات الموسيقية الفريدة، وتتميز السعديات بتجارب غنية، ومناظر طبيعية ساحرة، وشواطئ ذات الرمال البيضاء، والحياة البرية والبحرية الرائعة، والمنتجعات الفاخرة والمنطقة الثقافية النابضة بالحياة.

وحظيت جزيرة السعديات أبوظبي، الوجهة الشاطئية الرائدة في الشرق الأوسط، بإشادة عالمية واسعة لما تحتضنه من مجموعة واسعة من المنتجعات والمرافق والمعالم الثقافية والعالمية والمطاعم الدولية الشهيرة، بالإضافة إلى فوزها بأكثر من 40 جائزة مرموقة.