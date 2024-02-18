«ابتكار ديوا» يطلق الدورة الثانية من «هاكاثون الطاقة النظيفة»



دبي (الاتحاد)

في إطار مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في فعاليات «الإمارات تبتكر» 2024، ينظم مركز الابتكار التابع للهيئة الدورة الثانية من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

وتستقطب المسابقة المبتكرين وطلاب الجامعات من مختلف أنحاء العالم والمختصين في الابتكارات المستدامة في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعزيز موثوقيتها، وتحقيق دمج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مع أنظمة الطاقة الأخرى.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «ننظم الدورة الثانية مسابقة (هاكاثون الطاقة النظيفة) انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، نلتزم بتمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار لاستنباط حلول مستدامة تسهم في تسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني. وتتمحور المسابقة حول ثلاثة مسارات رئيسية بهدف الارتقاء بكفاءة مصادر الطاقة النظيفة وخفض تكلفتها، وضمان موثوقية واستقرار الطاقة المتجددة، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة بسلاسة في الأنظمة الحالية. وتعمل هذه المسارات على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والتغلب على تذبذب إمدادات الطاقة الشمسية، واستثمار تقنيات تخزين وتوزيع الطاقة وتقنيات الشبكة الذكية بطريقة مبتكرة».

وأضاف معاليه: «يعمل مركز الابتكار على دعم جهودنا لتعزيز مشاركة الشباب في إحداث التغيير الإيجابي، والمساهمة في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم. وتهدف الهيئة من خلال المركز إلى رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

من ناحيته، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «تعتبر مسابقة (هاكاثون الطاقة النظيفة) جزءاً من مساعي الهيئة لدعم جهود مواجهة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية».

يذكر أن الدورة الأولى من مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة» شهدت منافسة إيجابية لافتة بين 48 مشاركاً من المبتكرين وطلاب الجامعات والمختصين. واستقطبت المسابقة ما يزيد على 110 طلاب مشاركين من 16 بلداً. واختتمت المسابقة فعالياتها بتتويج أربعة فائزين بأربع جوائز نقدية قيّمة.