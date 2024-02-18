الإثنين 19 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الزيودي: رؤية القيادة انعكست على التجارة الخارجية غير النفطية

ثاني بن أحمد الزيودي
19 فبراير 2024 00:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نمو تجاري تاريخي
مناقشات حاسمة في جنيف استعداداً للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، انعكست بشكل ملحوظ على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من السلع والخدمات التي واصلت تسجيل أرقام تاريخية غير مسبوقة في نهاية عام 2023، لتتخطى أكثر من 3.5 تريليون درهم.
وقال معاليه، إن ازدهار تجارة الإمارات من السلع والخدمات غير النفطية مع العالم يعكس زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو المزيد من التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الواعدة في قارات العالم، وهو ما يترجمه الارتفاع المتوالي في تجارة السلع غير النفطية التي سجلت وحدها نحو 2 تريليون و574.6 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو 12.6% مقارنة مع 2022، وكذلك بنمو 34.7% مقارنة مع 2021، فيما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية من الخدمات 967 مليار درهم بنمو قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بواقع 587 مليار درهم من صادرات الخدمات و380 مليار درهم من واردات الخدمات.
وأضاف معالي الزيودي: « شملت الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية الإماراتية المسجلة في 2023 أيضاً الصادرات غير النفطية التي واصلت مسارها الصاعد، حيث تجاوزت صادرات السلع والخدمات مجتمعةً حاجز التريليون درهم (تريليون و28 مليار درهم)، بواقع 441 مليار درهم لصادرات السلع غير النفطية، و587 مليار درهم صادرات الخدمات».
وتابع معاليه « سجلت الصادرات غير النفطية من السلع في عام 2023 وحده إجمالي ما تم تصديره من منتجات وسلع خلال عامي 2017 و2018 مجتمعين، كما أنها أكثر من ضعف قيمة الصادرات في 2018 وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، كما أنها تواصل النمو بشكل متصاعد، حيث زادت بنسب 28% و66% و84% مقارنة مع أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، ما يؤكد مواصلة خطط التنويع الاقتصادي وتحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية تحقيق أهدافها».

ثاني الزيودي
التجارة الخارجية غير النفطية
آخر الأخبار
أوباميكانو يتفوق على «ملوك العنف»!
الرياضة
أوباميكانو يتفوق على «ملوك العنف»!
اليوم 14:58
تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي
علوم الدار
تعشيش نادر للسلاحف الخضراء للمرة الأولى في أبوظبي
اليوم 14:50
سيميوني.. «شبح الماضي» يطارد الإنتر!
الرياضة
سيميوني.. «شبح الماضي» يطارد الإنتر!
اليوم 14:32
«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات
علوم الدار
«تنمية المجتمع» تطلق حملة مجتمعية للوقاية من التعاطي والمخدرات
اليوم 14:30
مقر وزارة المالية في أبوظبي (أرشيفية)
اقتصاد
«المالية» تعلن صدور مرسوم بقانون اتحادي في شأن أملاك الاتحاد
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©