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اقتصاد

الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع

الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع
19 فبراير 2024 10:06

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.


وبحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2021.09 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2032.40 دولار للأوقية.

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في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 902.37 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 958.66 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 23.12 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
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