مطار دبي الدولي يواصل تجاوز التوقعات بما يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع السفر والسياحة

شهد مطار دبي الدولي (DXB) عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، باستقبال 87 مليون ضيف خلال العام الماضي، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين لما قبل الجائحة العالمية، إذ يُمثّل هذا الأداء المتميز إنجازاً تاريخياً يُسجل أسرع تعافي لمطار رئيسي على مستوى العالم، ويأتي تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة ويرسّخ موقع مطار دبي الدولي كمحور رئيس لحركة المسافرين الدولية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في هذه المناسبة، أن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام الماضي شهادة واضحة على مواصلة النجاح في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة توجيهات سموه إلى المزيد من فرص النمو ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع النقل الجوي، بما له من تأثير مباشر على القطاعات الأخرى كافة، لدوره في ربط أقطار العالم وبلدانه وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء.

وثمّن سموه الجهود الكبيرة التي تقف وراء هذا الإنجاز الجديد بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بما يجعل دبي شريكاً فاعلاً في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم وإعادة تعريف معايير الجودة في هذا القطاع الحيوي. ولفت سمو ولي عهد دبي إلى ما تعنيه هذه النتائج من تأكيد لقدرة دبي على تجاوز التحديات كافة، مهما كان حجمها ونطاق تأثيرها، وقال سموه: "هذا الأداء الاستثنائي يؤكد التنامي المستمر لمكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات المفضلة للسفر والسياحة ومباشرة الأعمال ويعكس دورها المحوري في ربط العالم شرقه بغربه شماله بجنوبه.. من أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 تعزيز مكانتها كإحدى أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال خلال العقد المقبل.. والأرقام تؤكد أننا نقترب بسرعة من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي." وختم سموه بقوله: "هذا النجاح هو ثمرة استثمار واعٍ قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدار سنوات عززت خلالها دبي مكانتها في عالم السفر بمعايير جديدة في جودة خدمة المسافرين.. نعتز بثقة العالم في قدراتنا ولا نعد فقط بالحفاظ على المستوى الراقي لخدمة المسافرين بل تجاوز توقعاتهم إلى مستويات جديدة من التميز".

من جهته قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "ينتابني شعورٌ رائع بالفخر بجميع العاملين في مطار دبي الدولي لتفانيهم وسعيهم الدؤوب نحو التميز، الأمر الذي قادنا إلى تحقيق إنجازات استثنائية وكسر العديد من الأرقام القياسية. كان عام 2023 عاماً استثنائياً، وشهادة حية على التزامنا الراسخ بروح الابتكار والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة وتقديم تجربة مميزة لضيوفنا. وقد انعكس ذلك في تحقيق أعلى درجات المشاركة الداخلية، ما يبرز التزامنا بتعزيز ثقافة التعاون، إذ تبقى كل مشاركة محل تقدير حقيقي مع تمكين كل موظف من إظهار كامل قدراته ومهاراته وتوظيفها بالأسلوب الأمثل. كما أود أن أعرب عن امتناني لفريقنا المتفاني الذي يُمثل القلب النابض لمؤسستنا، ولشركائنا الاستراتيجيين الذين كان لتعاونهم المستمر دور أساسي في تحقيق هذه الإنجازات".

وأضاف غريفيث: "نتطلع إلى المستقبل من خلال تجديد التزامنا بتعزيز تجربة المطار لجميع ضيوفنا، ونؤكد على ذلك من خلال إطلاق مشروع هام لتوسعة وتجديد المرافق في مطار دبي الدولي بهدف تطوير البنية التحتية للمطار لمواكبة النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على السفر، والحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي كمحور عالمي رائد للسفر، حيث يعتبر مرجعاً في رسم تجارب السفر ومعياراً للتميز في قطاع الطيران".

- حركة المسافرين

وقد شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86,994,365 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 (86.4 مليون مسافر). وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو قدره 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019.

وكان شهر ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 مليون مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 مليون مسافر.يُذكر أن مطار دبي الدولي يتصل ب 262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.

- التميز التشغيلي وتجربة الضيوف

تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي DXB، من التعامل مع 77.5 مليون حقيبة في عام 2023، وهو أكبر عدد من الحقائب يتم التعامل معها خلال عام واحد في المطار.

وعلى الرغم من الزيادة السنوية في حجم الأمتعة والتي وصلت إلى 24.6%، فقد حافظ مطار دبي الدولي على معدل نجاح في تسليم الأمتعة يبلغ 99.8%، أي بمعدل 2.2 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها.وسجل متوسط المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين عند مراقبة الجوازات مدة أقل من 7 دقائق لنحو 95% من المسافرين.

في حين كان متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 4 دقائق لـ 97.5% من إجمالي عدد الضيوف المسافرين. وسجل مطار دبي الدولي 4.5 درجة في برنامج جودة خدمة المطارات (ASQ) المعترف به عالمياً من قبل مجلس المطارات العالمي، وهي أعلى نتيجة يتم تحقيقها بين المطارات حتى الآن.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المطار الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للمسافرين وتحقيق أعلى درجات رضا المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

- أبرز الوجهات الدولية

احتلت الهند المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 11.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 6.7 مليون مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 5.9 مليون مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز الوجهات كلا من، باكستان (4.2 مليون)، والولايات المتحدة (3.6 مليون)، وروسيا (2.5 مليون)، وألمانيا (2.5 مليون).أبرز المدن أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2023، فقد احتفظت لندن بمكانتها كوجهة رئيسية بإجمالي 3.7 مليون مسافر، تلتها الرياض بإجمالي 2.6 مليون مسافر، ومومباي بإجمالي 2.5 مليون مسافر.

- الشحن

قام مطار دبي الدولي بمناولة بضائع بلغ مجموعها 1,805,898 طناً في عام 2023 بنسبة تراجع طفيفة وصلت إلى 4.5% مقارنة بالعام الذي سبقه. وسجلت أحجام الشحن نمواً بنسبة 20.4% على أساس سنوي في الربع الأخير لتصل إلى 506,018 طناً.|

- الرحلات الجوية

انعكست الزيادة في أعداد الضيوف خلال العام على حركة الطيران في المطار، حيث وصل إجمالي عدد الرحلات خلال العام الماضي إلى 416,405 رحلات، بزيادة سنوية وصلت إلى 21.3%، وهو أكثر عدد رحلات في عام واحد في مطار دبي الدولي DXB.

- التوقعات السنوية

تظهر التوقعات المبكرة أنه من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي DXB نحو 88.8 مليون مسافر في نهاية عام 2024، مما يضعه على مسافة قريبة من أعلى مستوى لحركة المسافرين والتي سجلت عام 2018 ووصلت إلى 89.1 مليون مسافر.