الثلاثاء 20 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«بن حم للسفريات» تنظم منتدى السفر والسياحة

«بن حم للسفريات» تنظم منتدى السفر والسياحة
19 فبراير 2024 13:38

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، نظمت "مجموعة بن حم للسفريات" وبالتعاون مع الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني المغربي للسياحة في الإمارات، منتدى السفر والسياحة وذلك في فندق رويال روز في أبوظبي .
ويمثل المنتدى منصة لتسليط الضوء على السياحة في المملكة المغربية وإبراز أهم الفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية التي تقام داخل المملكة بالإضافة إلى العروض والمهرجانات المشتركة مع دولة الإمارات .
حضر المنتدى نبيل الصايغ مدير عام مجموعة بن حم للسفر والسياحة ،عدد من كبار المسؤولين بقطاعي الاستثمار والسياحة ومسؤولي شركات السفر والسياحة، إضافة إلى المهتمين بأنشطة قطاع السياحة .
وقال الشيخ مسلم بن حم: دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعمل على تطوير وتنمية قطاعي الطيران والسياحة وفق أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الرائدة لهذين القطاعين الحيويين، ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للنقل الجوي والسفر .
وأضاف بن حم: العلاقات الإماراتية المغربية هي علاقات تاريخية قائمة على الروابط الأخوية المتميزة والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الاستراتيجية لا سيما الاقتصادية والاستثمارية .
وتابع بن حم: يشهد قطاع السياحة في المغرب نمواً لافتاً حيث أظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة المغربية تجاوز عائدات السياحة 10.5 مليار دولار خلال العام 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، ويظهر هذا الرقم أن المغرب تحول إلى وجهة سياحية في المنطقة بفضل ما يتمتع به من استقرار أمني واجتماعي .
وأكد بن حم بأن المنتدى يأتي لتعزيز ودعم القطاع السياحي، لما لهذا القطاع من أهمية في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهمية المنتدى تكمن في خلق شراكة استراتيجية بين شركات ومؤسسات القطاع السياحي في الإمارات والمملكة المغربية.

بن حم للسفر
آخر الأخبار
شاحنات محملة بمساعدات إماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين تستعد لدخول غزة (الصور من وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة
اليوم 01:07
سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا: هجمات الحوثيين تهدد اليمن بـ«كارثة بيئية»
اليوم 01:07
فلسطيني ونجله يجلسان في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مدير مستشفى السرطان بالقطاع لـ«الاتحاد»: 10 آلاف مريض في غزة حياتهم مهددة بسبب توقف العلاج
اليوم 01:07
الصراعات والكوارث أجبرت المزيد من مواطني دول المنطقة على النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أزمات الشرق الأوسط تفاقم معاناة اللاجئين بالمنطقة
اليوم 01:07
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات مصرية - أميركية حول سبل إنهاء الحرب في غزة
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©