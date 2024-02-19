«بن حم للسفريات» تنظم منتدى السفر والسياحة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية وحضور الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، نظمت "مجموعة بن حم للسفريات" وبالتعاون مع الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني المغربي للسياحة في الإمارات، منتدى السفر والسياحة وذلك في فندق رويال روز في أبوظبي .

ويمثل المنتدى منصة لتسليط الضوء على السياحة في المملكة المغربية وإبراز أهم الفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية التي تقام داخل المملكة بالإضافة إلى العروض والمهرجانات المشتركة مع دولة الإمارات .

حضر المنتدى نبيل الصايغ مدير عام مجموعة بن حم للسفر والسياحة ،عدد من كبار المسؤولين بقطاعي الاستثمار والسياحة ومسؤولي شركات السفر والسياحة، إضافة إلى المهتمين بأنشطة قطاع السياحة .

وقال الشيخ مسلم بن حم: دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعمل على تطوير وتنمية قطاعي الطيران والسياحة وفق أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الرائدة لهذين القطاعين الحيويين، ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للنقل الجوي والسفر .

وأضاف بن حم: العلاقات الإماراتية المغربية هي علاقات تاريخية قائمة على الروابط الأخوية المتميزة والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الاستراتيجية لا سيما الاقتصادية والاستثمارية .

وتابع بن حم: يشهد قطاع السياحة في المغرب نمواً لافتاً حيث أظهرت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة المغربية تجاوز عائدات السياحة 10.5 مليار دولار خلال العام 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، ويظهر هذا الرقم أن المغرب تحول إلى وجهة سياحية في المنطقة بفضل ما يتمتع به من استقرار أمني واجتماعي .

وأكد بن حم بأن المنتدى يأتي لتعزيز ودعم القطاع السياحي، لما لهذا القطاع من أهمية في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهمية المنتدى تكمن في خلق شراكة استراتيجية بين شركات ومؤسسات القطاع السياحي في الإمارات والمملكة المغربية.