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اقتصاد

«الياه سات» تطلق استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية

"سبيس 42" اسم الشركة الناتجة عن الاندماج المقترح بين "بيانات" و"الياه سات"
19 فبراير 2024 13:40


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، استراتيجيتها الطموحة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D) - Project SKY، للارتقاء بمستوى الاتصال العالمي من خلال تمكين مستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من القدرات المتفوقة لتقنيات الفضاء أينما كانوا.وتأتي هذه الخطوة الهادفة لإعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتبشر هذه الاستراتيجية الرائدة بفصل جديد في مسيرة نمو شركة الياه سات في المستقبل، حيث ستستخدم معايير التكنولوجيا المفتوحة لدفع حدود الاتصال وتلبية الحاجة العالمية لاتصالات شاملة وموثوقة ودعم الجهود العالمية لسد الفجوة الرقمية. ومن المنتظر أن تساعد هذه الخطوة في ربط مليارات الأشخاص والأجهزة عبر شبكات الأقمار الصناعية متعددة المدارات.
وتتضمن استراتيجية Project SKY ركيزتين شاملتين تغطيان ثلاثة تطبيقات رئيسية هي الصوت والرسائل النصية والبيانات. وستتيح الياه سات الفرصة لعملائها وعشاق التكنولوجيا لإلقاء نظرة عن قرب على محفظة منتجاتها وحلولها المبتكرة لاتصال الأجهزة المباشر بالأقمار الصناعية، وذلك خلال مشاركتها في الملتقى العالمي للهواتف المتحركة 2024 الذي سيقام في برشلونة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وفي هذا السياق قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «يسعدنا إطلاق استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات الفضائية، من خلال تزويد مليارات الأشخاص والشركات في مختلف القطاعات بالاتصال السلس والموثوق والفعال. وتُعدّ هذه الخطوة المفصلية جزءاً مهماً وأساسياً من استراتيجية النمو التوسعية لدى الياه سات. لقد طورنا استراتيجية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية Project SKY من خلال تحديد نقاط قوتنا وقدراتنا بعناية والاستفادة من خبراتنا لمواكبة ظروف السوق المتغيرة».
وأضاف الهاشمي: «يتيح الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية لعدد أكبر من الأشخاص وخاصة في المناطق النائية الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات التي ستغير حياتهم بشكل إيجابي. ونعمل بكل جد على ترسيخ مكانة الياه سات كشركة رائدة في هذا القطاع وتوفير فرص النمو جذابة. وتعتبر هذه الخطوة لحظة ملهمة بالنسبة لنا، خاصة أننا بصدد فصل جديد في رحلتنا من خلال الاندماج المحتمل مع شركة بيانات لإنشاء شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
والجدير بالذكر أن استراتيجية «الياه سات» المتميزة للاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية، ستعزز نهجها الاستباقي لمواكبة تغيرات السوق والاستفادة من التقنيات المتطورة. وتعتبر شركة «الياه سات» في مكانة متميزة لتوفير خدمات الاتصال عالية الجودة عبر شبكتها الحالية والمستقبلية من الأقمار الصناعية، والتي من شأنها أن تدعم مختلف المجالات مثل التعليم الإلكتروني وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد في المجتمعات التي تعاني من نقص أو انعدام خدمات الاتصالات.

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