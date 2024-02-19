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اقتصاد

«المركزي» يعلن عن مزاد للسندات الحكومية

مصرف الإمارات المركزي
19 فبراير 2024 13:53

أبوظبي (وام)

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية، اليوم الموافق 19 فبراير الجاري.

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ويشمل المزاد أربع إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 154 يوما لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والرابع 266 يوماً لما يصل إلى 9000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 21 فبراير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 20 مارس 2024، والإصدار الثاني في 1 مايو 2024، والإصدار الثالث في 24 يوليو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024. 

مصرف الإمارات المركزي
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