المؤشر نيكي الياباني يتراجع تحت ضغط خسائر أسهم الرقائق



طوكيو (رويترز)

أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع وظل قرب مستوى قياسي مرتفع اليوم الاثنين تحت ضغط هبوط الأسهم المرتبطة بالرقائق في أعقاب خسائر نظيراتها الأميركية يوم الجمعة.

وانخفض المؤشر نيكي 0.04% لينهي اليوم عند 38470.38 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 38865.06 نقطة يوم الجمعة.

وكان يبعد بذلك 93 نقطة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجل في آخر أيام التداول من عام 1989 في ذروة اقتصاد الفقاعة في اليابان.

وقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً أداء أفضل مرتفعاً 0.57%.

وتسبب سهما شركة أدفانتست وطوكيو إلكترون صاحبا الوزن الثقيل بقطاع الرقائق في أكبر خسارة للمؤشر نيكي، إذ تراجعا 60 و55 نقطة على الترتيب بما يعادل هبوطاً بواقع 3.2% و1.6%.

وكانت نينتندو أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، وتراجعت 5.8%.

وخالف سهم سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، هذا الاتجاه وزاد 47 نقطة بارتفاع 2.8% بعد تقرير إعلامي يفيد بأن المؤسس ماسايوشي سون يتطلع إلى جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمشروع رقائق.

وحققت أسهم البنوك والشركات المالية الأخرى مكاسب، وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى تعزيز ربحيتها. وكان سهم قطاع المصارف الأفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، إذ قفز 2.9%.